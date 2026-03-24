Gobierno realiza estrategia para disminuir internaciones en establecimientos asilares y que cierres se concreten en 2029

La directora general de Salud, Fernanda Nozar, habló de la estrategia que está llevando el gobierno para disminuir las internaciones en establecimientos asilares.

La jerarca dijo que en la Ley de Presupuesto hubo una modificación que consistió en correr la fecha a 2029, por lo que actualmente están en fase de desinstitucionalización y de determinar el número de personas que se encuentran en los centros así como de involucramiento de instituciones.

"La definición fue por una cuestión lógica que fue de diagnóstico de situación actual. Nosotros podríamos haber dicho, cumplimos con la ley, cerramos todos los establecimientos monovalentes y asilares de atención de la salud mental, pero no tenemos los dispositivos adecuados para la reinserción; sería una irresponsabilidad de nuestra parte", comentó.

Consultada sobre la situación en el Vilardebó, Nozar explicó que la idea es que las internaciones vayan disminuyendo para cerrar en el 2029.

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