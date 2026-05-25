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LIBERTAD SEGURA

Gobierno presentó plan piloto con formación, empleo y prestaciones para 350 personas liberadas de las cárceles

"Digo que es audaz porque no habrá quien diga mañana que le vamos a dar trabajo a los chorros, esa seguramente sea la primera crítica", afirmó el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez.

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El Gobierno presentó este lunes el programa "Libertad segura", un plan piloto de acompañamiento de 350 personas privadas de libertad que en los próximos seis meses egresarán del sistema carcelario.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, se refirió a la reincidencia de los egresados de las cárceles en la delincuencia como uno de los problemas de seguridad.

"Libertad segura" acompañará a las personas antes del egreso y una vez que recuperen la libertad podrán acceder a boletos, un empleo protegido durante un año, formación a través del Inefop, acceso a la cédula de identidad y a medicamentos y atención de salud en ASSE. También, tendrán una Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

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Por su parte, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió al crecimiento de la población carcelaria y de la inseguridad y la violencia en los últimos 30 años. El Gobierno "entiende que las respuestas a los problemas complejos requieren soluciones audaces", indicó. "Digo que es audaz porque no habrá quien diga mañana que le vamos a dar trabajo a los chorros, esa seguramente sea la primera crítica", sostuvo.

"Si nosotros queremos resolver verdaderamente el problema de convivencia, de seguridad y romper el círculo vicioso de pobreza, violencia y delito, este es uno de los instrumentos que tenemos que llevar adelante, y para eso se requiere valentía, audacia y política en base a evidencia", destacó.

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