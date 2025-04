Gobierno presentó hoja de ruta de diálogo social al PIT-CNT, que insistirá en medidas que plantearon en plebiscito

Desde el PIT-CNT plantearán la eliminación de las AFAP. "Eso está resuelto por nuestros congresos. Y hay una trampa, que muchas veces algunos sostienen, que de alguna manera dicen el PIT-CNT es caprichoso, porque no reconoce el resultado de la votación en octubre. Pero 'ojo al gol'. Nosotros plantamos hacia octubre ubicar tres medidas cautelares en la Constitución de la República. Nosotros tenemos todo derecho, a no ser que seamos amordazados, a insistir en estas tres medidas cautelares, solamente que ahora en el diálogo social y no para la Constitución, sino para una ley."