El gobierno presentó el Plan Integral de Educación Sexual, que incluye acciones para actualizar la normativa y los contenidos curriculares, y desarrollar proyectos en distintos territorios del país.

El plan surgió a partir de un informe de Naciones Unidas que alertó sobre el aumento de indicadores vinculados a la sexualidad.

La iniciativa contempla acciones para actualizar la normativa y los contenidos curriculares, capacitar a docentes, educadores y equipos técnicos, y desarrollar proyectos en distintos territorios.

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Además, prevé la creación de una Mesa intersectorial permanente de educación sexual integral, que tendrá como cometido coordinar las acciones, realizar el seguimiento de su implementación y promover la participación de las familias.

El plan involucra a los Ministerios de Educación y Cultura, Salud Pública, Interior y Defensa, junto con otros organismos del Estado que deberán trabajar de forma coordinada para cumplir con la hoja de ruta establecida.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, dijo que el Estado tiene la responsabilidad de dar una respuesta integral y la educación sexual integral es una política de salud pública.

Es fundamental tener información y herramientas para tomar decisiones, construir vínculos saludables, poder reconocer situaciones de riesgo y pedir ayuda.

Lustemberg, también manifestó su preocupación por el incremento de las infecciones de transmisión sexual, particularmente la sífilis, entre jóvenes de 15 a 29 años.

Hay 6.635 casos en el total de la población en lo que va del año. Se han registrado 180 casos de sífilis congénita, transmitida de madres a sus hijos recién nacidos. En el caso de embarazadas con la enfermedad, pasaron de ser 288 casos en 2018 a 1.385 en 2025, señaló la ministra.