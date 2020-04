Gobierno no descarta ninguna medida contra el aumento abusivo de precios

Señaló que dentro del Ministerio de Economía hay una oficina de Defensa del Consumidor, que tiene un rol muy importante y un marco jurídico en el que actuar. Reconoció que no tiene todos los mecanismos con los que les gustaría contar en este momento, pero que no están descartando ninguna medida.

Me consta que en algunas situaciones abusaron, no sobremarcaron, abusaron, y la verdad que no nos va a temblar el pulso para decir dónde

"Yo sé que no suena lindo ni simpático pero no podemos permitir que en este momento donde hay bienes escasos de canasta básica o alimentos se especule con los precios, cuando la gente lo necesita” dijo Delgado.