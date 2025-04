Gobierno mantendrá oficina de innovación en Israel, tras pedido del FA de que se evalúe suspenderla

"Yo no le daría más dimensión a lo que tiene", señaló al respecto el canciller de la República, Mario Lubetkin , tras concurrir al Parlamento. "Mientras sean acuerdos técnicos que no violen ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas, para nosotros son bienvenidos. Queremos acuerdos de innovación y tecnología con cuanta realidad internacional nos permita hacer crecer el conocimiento de este país", remarcó.

"Una cosa es la fuerza política, otra cosa es el gobierno. Nosotros estamos gestionando el gobierno. Y naturalmente tomamos en consideración cada uno de los elementos de la fuerza política a partir de nuestra responsabilidad de gobierno", consideró.

"Es una política internacional, no es un problema con Jerusalén. Para nosotros, todo lo que ayude a los escenarios de innovación y desarrollo tecnológico en cualquier parte del mundo, es bienvenido. Y si es en una zona particularmente sensible y conflictiva, y eso genera una violación de decisión de las Naciones Unidas, naturalmente actuaremos en consecuencia. Mientras no lo sea y no se demuestre que estamos violando nada del sistema internacional y de las condenas, seguiremos actuando en función del desarrollo de la innovación y la tecnología", agregó.

También se refirió al gobierno de Venezuela. "El límite nuestro es el no reconocimiento a quien ahora está teniendo la gestión. No reconocer el resultado electoral. Lo dijimos el primer día y lo mantenemos hasta el día de hoy", sostuvo Lubetkin.