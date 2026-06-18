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CRÉDITO DE LA CAF

Gobierno firmó convenio de financiamiento con la CAF por 250 millones de dólares para el programa Más Barrio

Así lo informó la ministra de Vivienda Tamara Paseyro. Aseguró que en los primeros barrios donde desembarca el Estado con diferentes intervenciones ya se ejecutan los primeros 50 millones de dólares.

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El gobierno firmó este jueves un convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) para el programa Más Barrio.

“Es una línea de crédito de 250 millones de dólares”, dijo la ministra de Vivienda Tamara Paseyro en rueda de prensa, y aseguró que los primeros 50 millones ya se están ejecutando en los barrios donde comenzó el programa: Cerro Norte en Maldonado y Las Piedras en Canelones.

Este año el programa se extenderá a más zonas de interior, entre ellos Durazno y Rivera.

Foto: FocoUy. Javier García, senador del PN.
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El programa se propone la intervención del Estado con diferentes políticas sociales y de seguridad, como vivienda, alumbrado, saneamiento, calles y presencia policial.

El presidente Orsi recorrió el miércoles la intervención en Las Piedras, donde dijo que uno de los objetivos es concretar los realojos de asentamientos irregulares, en proceso durante años.

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