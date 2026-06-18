Gobierno firmó convenio de financiamiento con la CAF por 250 millones de dólares para el programa Más Barrio

El gobierno firmó este jueves un convenio de financiamiento con el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) para el programa Más Barrio.

“Es una línea de crédito de 250 millones de dólares”, dijo la ministra de Vivienda Tamara Paseyro en rueda de prensa, y aseguró que los primeros 50 millones ya se están ejecutando en los barrios donde comenzó el programa: Cerro Norte en Maldonado y Las Piedras en Canelones.

Este año el programa se extenderá a más zonas de interior, entre ellos Durazno y Rivera.

Seguí leyendo Javier García llamó a Negro de "atrevido" y "derrotado": "Hubo un retroceso, es una masacre que está habiendo"

El programa se propone la intervención del Estado con diferentes políticas sociales y de seguridad, como vivienda, alumbrado, saneamiento, calles y presencia policial.

El presidente Orsi recorrió el miércoles la intervención en Las Piedras, donde dijo que uno de los objetivos es concretar los realojos de asentamientos irregulares, en proceso durante años.