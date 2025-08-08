RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Gobierno departamental no descarta estacionamiento tarifado en Punta Carretas y Pocitos

Para algunos vecinos, "la ciudad colapsó con la cantidad de coches y algo hay que buscar". Para otros es "una locura" el tarifado.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a la posibilidad de extender el sistema de estacionamiento tarifado a los barrios Pocitos y Punta Carretas.

En una entrevista con el programa 12 PM de Azul FM, Bergara indicó que esta modificación no está en los planes de la comuna, porque el tema no se ha estudiado específicamente, pero agregó que sí se puede analizar.

“En la Ciudad Vieja y el centro antes del tarifado era absolutamente imposible estacionar y prácticamente circular”, dijo el intendente y agregó: "Que Pocitos y Punta Carretas también se están transformando en lugares donde es prácticamente imposible estacionar".

Además, el intendente dijo que la implementación del sistema no respondería a objetivos fiscales, ni se plantearía en términos de "voracidad fiscal".

“Ayuda, toda monedita sirve, pero sobre todo es pensado en la fluidez del tránsito. No es poner tarifado para ver si recaudamos cinco pesos más. Es si realmente es parte de una solución de movilidad en lugares donde hoy se hace cada vez más dificultoso estacionar”, culminó.

Hoy, en Montevideo, el estacionamiento tarifado rige en los barrios Ciudad Vieja, Centro y Cordón, de lunes a viernes entre las 10:00 y las 18:00.

Para algunos vecinos, "la ciudad colapsó con la cantidad de coches y algo hay que buscar".

"Me parece una locura", opinó otra persona.

