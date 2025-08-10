La Asociación de Maestros del Uruguay resolvió realizar un paro este lunes tras la agresión a una directora ocurrida el pasado viernes en la Escuela N° 65, de Ciudad Vieja.
Hay paro de maestros este lunes en las escuelas de Montevideo por agresión a una directora
La secretaria general de Ademu Montevideo, Paola López, confirmó a Subrayado que la agresión ocurrió el pasado viernes en la Escuela N° 65, de Ciudad Vieja.
La secretaria general de Ademu, Paola López, dijo a Subrayado que se reunieron en asamblea y optaron por la medida sindical debido a los reiterados hechos de violencia que suceden en los centros educativos.
López indicó además, que se adhieren al paro de este martes 12 de agosto, llevado adelante por el PIT-CNT.
