Hay paro de maestros este lunes en las escuelas de Montevideo por agresión a una directora

La Asociación de Maestros del Uruguay resolvió realizar un paro este lunes tras la agresión a una directora ocurrida el pasado viernes en la Escuela N° 65, de Ciudad Vieja.

La secretaria general de Ademu, Paola López, dijo a Subrayado que se reunieron en asamblea y optaron por la medida sindical debido a los reiterados hechos de violencia que suceden en los centros educativos.

López indicó además, que se adhieren al paro de este martes 12 de agosto, llevado adelante por el PIT-CNT.

Temas de la nota paro

maestros

agresión