Gobierno considera uno de los planteos de Conmebol para la final de la Copa Libertadores en Montevideo

El gobierno considera un planteo de las autoridades del futbol sudamericano para permitir que los clubes que jueguen la final de la Copa Libertadores en Montevideo, puedan cumplir con sus patrocinantes y no queden alcanzados por la prohibición de publicidad de juegos de azar extranjeros, dijeron a Subrayado fuentes de la administración.

El planteo fue hecho al presidente Yamandú Orsi y otras autoridades del Poder Ejecutivo y el gobierno de abocó a analizar alguna posible solución que contemple el caso. Una consideración que hacen en el gobierno es que la publicidad no está diseñada para el Uruguay sino para el público de otros países.

En Uruguay, se puede ver esa publicidad en los partidos de fútbol de Copa Libertadores, Sudamericana y otros torneos locales de países de la región, en los canales especializados en deportes, y la final también será transmitida por esas mismas señales.

La Banca de Quinielas defiende su monopolio y salió al cruce del planteo de la Confederación Sudamericana (Conmebol) y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y emitió una declaración en la que pide que se deje de lado “por un momento la discusión estrictamente comercial y jurídica” y sostiene que el país debe “ingresar en otro terreno: el de la salud pública”.

En el gobierno hay al menos dos posturas.

Por un lado, se entiende que la ley establece la prohibición y no es bueno hacer una excepción, por lo que habría que dejar así y que los equipos que jueguen la final usen una camiseta sin el auspiciante, y que la publicidad estática de la final no incluya a empresas de juegos de azar.

Por otro lado, se asume que si fuera “por salud” la prohibición debería alcanzar todos los juegos, sin distinguir entre extranjeros y locales, y que además el caso de la final de la Libertadores es un espectáculo que se transmite como todos en los que luce esa publicidad, y no es bueno para el país fijar limitaciones que impidan que otros espectáculos internacionales se hagan en Uruguay, con todos los recursos que generan para el país.

La declaración emitida por la Banca de Quinielas sostiene que “la final de la Copa Libertadores” genera una “responsabilidad (que) es mayor” porque “no se trata de un acontecimiento de audiencia limitada”, sino que “será observado por una enorme cantidad de personas”. Por eso, pide que no se contemple el pedido de AUF.

En el gobierno, los que defienden la búsqueda de una excepción, dicen que la cantidad de audiencia será la misma que se juegue en el Centenario o en otro país, porque siempre se ver por señales internacionales y el interés de una final es el mismo.

En tanto, en el gobierno sigue el análisis sin que haya una decisión final.