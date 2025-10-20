Gobierno busca destrabar el conflicto en Terminal Cuenca del Plata y evitar afectación en el Puerto de Montevideo

Una nueva reunión tripartita se realizó este lunes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ( MTSS ) para destrabar el conflicto en la empresa Terminal Cuenca del Plata (TCP) y evitar que la operativa de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo vuelva a verse afectada.

El sindicato de trabajadores había anunciado medidas en el puerto, pero a última hora del domingo las levantó para negociar a partir de este lunes.

"Estuvimos trabajando en base a la última propuesta que habíamos enviado el sábado de noche a última hora, retomando y viendo los aspectos que quedan para que en base a esa propuesta finalmente firmar un acuerdo", afirmó la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios.

Barrios indicó que la propuesta del sábado no tuvo cambios sustanciales pero sí aspectos de redacción a pedido de las partes. Desde el MTSS, buscan cerrar un acuerdo ahora por el conflicto y luego que las partes entren a negociar el nuevo convenio colectivo, con nuevas condiciones laborales.

Al ser consultada sobre la reducción de la jornada laboral en el sector, Barrios afirmó que "en este momento, no es una alternativa que esté arriba de la mesa. La negociación está yendo por otros caminos". Además, también se continúa con la aplicación del nuevo software Navis que permite optimizar la gestión del movimiento de contenedores en la terminal.

Sin embargo, Barrios sostuvo que mientras se negocie el nuevo convenio colectivo, que podría extenderse hasta los primeros meses de 2026, las condiciones laborales se mantendrían de acuerdo a las condiciones establecidas por el actual acuerdo.

La directora de Trabajo recordó que el conflicto se inició por la instalación del nuevo software. Ante esto, el sindicato señaló que una mayor eficiencia en la operativa se acompañara con una reducción de la jornada laboral o una participación mayor en la productividad.

La propuesta de acuerdo para destrabar el conflicto actual establece partidas especiales para todos los trabajadores por la introducción de la nueva tecnología.