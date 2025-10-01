Gobierno anunció extensión del beneficio del descuento del Imesi para las naftas en la frontera

El subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, anunció este miércoles en la ciudad de Melo la extensión del beneficio del descuento del Impuesto Específico Interno ( Imesi ) para las naftas en la frontera .

"La rebaja será aplicada en una segunda franja que va desde los 20 a los 60 kilómetros de la línea fronteriza y que será del 50% de la rebaja aplicada en la primera franja, que abarca las zonas que se encuentran hasta 20 kilómetros de distancia de un paso de frontera con Brasil o Argentina", indicaron desde Presidencia.

Vallcorba resaltó que próximamente va a estar rigiendo la reglamentación de la ley que previó un “conjunto de medidas de beneficio para la frontera. Estamos hablando de la rebaja de impuestos, en particular la rebaja del IVA, la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores y también la implementación de un régimen simplificado de importación, cuya reglamentación estamos terminando de elaborar y por lo tanto estamos previendo que a partir del mes de noviembre este conjunto de medidas adicionales ya esté operativa y disponible”.

El jerarca se reunió con representantes del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo donde evaluaron los resultados de las medidas que se anunciaron en el mes de junio, cuando autoridades de la cartera recorrieron los departamentos de la frontera con Brasil y el departamento de Artigas.

“En el mes de julio aumentamos la devolución del Imesi en todos los departamentos, en toda la frontera con Brasil, de 24 a 32%. Porque precisamente ese era el nivel que de acuerdo al relevamiento de precios que nosotros hacíamos era necesario fijar para que los precios internos del lado uruguayo pudieran competir con el lado brasileño. Y los resultados han sido muy muy positivos”, dijo Vallcorba.

Y agregó: “En el mes de julio la venta de nafta en la frontera, en los 20 kilómetros que es donde se aplica hasta el día de hoy, la devolución del Imesi aumentó un 35%. Solo en el mes de de julio. Cuando comparamos, por ejemplo, el dato de agosto del 2025 con agosto del 2024, lo que vemos es que las ventas de naftas han aumentado un 57% en esta franja de los 20 kilómetros”.

El subsecretario comentó que las medidas adoptadas en la frontera con Brasil alientan a seguir trabajando en esta dirección.

Además, se refirió a la "vieja demanda" en el departamento de Cerro Largo referida a las situaciones de las localidades que se encuentran más allá de los 20 kilómetros. Melo está en una franja de entre 20 y 60 km y por tanto no alcanza el beneficio.

“Eso genera iniquidades y también genera venta informal de combustible que es necesario tratar de combatir en distintos frentes, generando condiciones para que tengamos espacio para que la venta formal de combustible en este caso pueda realizarse y pueda ser competitiva”.

Vallcorba anunció que para solucionar esa situación desde el Ministerio de Economía y desde el Poder Ejecutivo se promoverá un proyecto de ley “estableciendo una ampliación de la franja en la cual se va a estar aplicando la devolución de Imesi, definiendo una segunda franja entre los 20 y los 60 kilómetros en la cual vamos a estar aplicando la mitad de la devolución que hoy existe en la franja de los primeros 20 kilómetros”.

Y agregó: “En el caso de la frontera con Brasil, hoy la devolución de Imesi en la franja de los primeros 20 kilómetros está en el 30%, entonces en la franja de entre 20 y 60 kilómetros, que incluye en particular a Melo, pero también otras otro conjunto de localidades más pequeñas, la devolución de Imesi se ubicaría en el 15%”.