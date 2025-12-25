Gobierno anunció aumento de montos de las becas Butiá, que pasarán a 13.000 y 25.000 pesos

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ), Pablo Caggiani , indicó que se dará una mayor cantidad de becas con mayores montos, diferenciadas si son para alumnos de educación media básica o de educación media superior.

"Esto es una forma de garantizar oportunidades para el ejercicio del derecho a la educación", afirmó. Caggiani destacó que Uruguay cuenta con evidencias de que los apoyos económicos mejoran las trayectorias educativas de los estudiantes.

Este año, hubo 14.000 becarios y en 2026 pasarán a 20.000 beneficiarios, con el objetivo de llegar a 70.000 becarios al final del período de gobierno. En cuanto a los montos, pasarán de 10.000 a 13.000 pesos en el caso de estudiantes de educación media básica por año y de 17.000 a 25.000 pesos en el caso de beneficiarios de educación media superior por año.

Las postulaciones a las becas están abiertas hasta el mes de marzo de 2026. Luego, se hará un ordenamiento de acuerdo a la vulnerabilidad socioeconómica de los inscriptos y a partir de ahí se otorgarán las 20.000 becas correspondientes al año 2026.

Caggiani indicó que se contemplarán situaciones muy excepcionales a juicio de los centros educativos o los equipos de territorio, para el caso de los alumnos que no hayan podido acceder a las becas, pero por situaciones familiares o comunitarias complejas ameriten que se le otorgue el beneficio.

INFRAESTRUCTURA

El presidente de la ANEP sostuvo que el martes el Codicen aprobó el plan de obras y de mantenimiento edilicio en base a los recursos dotados en el presupuesto quinquenal, con una inversión de 14.000 millones de pesos en 217 obras, entre nuevas y ampliaciones o refacciones, en el actual período de gobierno.