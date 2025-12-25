Gobierno anunció aumento de montos de las becas Butiá, que pasarán a 13.000 y 25.000 pesos

El gobierno anunció que aumentará los montos de las becas Butiá en educación media superior y educación media básica.
Pasarán de 13.000 en 2025 a 20.000 becas en 2026. El monto dependerá si el beneficiario es alumno de educación media básica o educación media superior.
El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, indicó que se dará una mayor cantidad de becas con mayores montos, diferenciadas si son para alumnos de educación media básica o de educación media superior.
"Esto es una forma de garantizar oportunidades para el ejercicio del derecho a la educación", afirmó. Caggiani destacó que Uruguay cuenta con evidencias de que los apoyos económicos mejoran las trayectorias educativas de los estudiantes.
Este año, hubo 14.000 becarios y en 2026 pasarán a 20.000 beneficiarios, con el objetivo de llegar a 70.000 becarios al final del período de gobierno. En cuanto a los montos, pasarán de 10.000 a 13.000 pesos en el caso de estudiantes de educación media básica por año y de 17.000 a 25.000 pesos en el caso de beneficiarios de educación media superior por año.
Las postulaciones a las becas están abiertas hasta el mes de marzo de 2026. Luego, se hará un ordenamiento de acuerdo a la vulnerabilidad socioeconómica de los inscriptos y a partir de ahí se otorgarán las 20.000 becas correspondientes al año 2026.
Caggiani indicó que se contemplarán situaciones muy excepcionales a juicio de los centros educativos o los equipos de territorio, para el caso de los alumnos que no hayan podido acceder a las becas, pero por situaciones familiares o comunitarias complejas ameriten que se le otorgue el beneficio.
INFRAESTRUCTURA
El presidente de la ANEP sostuvo que el martes el Codicen aprobó el plan de obras y de mantenimiento edilicio en base a los recursos dotados en el presupuesto quinquenal, con una inversión de 14.000 millones de pesos en 217 obras, entre nuevas y ampliaciones o refacciones, en el actual período de gobierno.
