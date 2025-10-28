RECIBÍ EL NEWSLETTER
ASEGURAR ABASTECIMIENTO

Gobierno adelanta importación de pollo; busca cubrir faltante y estabilizar precio al público

"Lo vimos con muy buenos ojos, felicitamos la idea", dijo a Subrayado el presidente de la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay.

pollo-cortes-carne
carne-precios-ovino

El gobierno uruguayo, de forma consensuada con productores, adelantará la importación de pollo para noviembre y diciembre prevista para inicios de 2026, con el fin de asegurar el abastecimiento de fin de año.

Con esta medida por parte del Ministerio de Ganadería se busca cubrir una faltante en el mercado local, no por baja producción sino por el aumento en el consumo del pollo y además, estabilizar los precios en temporada de fiestas. Desde la Asociación de Vendedores sostienen que es una muy buena idea.

El presidente de Adicu, Jorge López, dijo que están teniendo dos trimestres juntos lo que es bueno en esta época del año para que el volumen de pollo importado pueda ayudar al faltante de pollo nacional que estiman para el segundo semestre.

banco central presento moneda conmemorativa por los 200 anos de la declaratoria de la independencia
Seguí leyendo

Banco Central presentó moneda conmemorativa por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia

"Lo vimos con muy buenos ojos, felicitamos la idea (...) hay indicadores que venían dando que el pollo venía de alguna manera subiendo y con esto ayuda a amortiguar el precio del pollo nacional, ayuda a que haya más de algunos cortes en plaza que estaban siendo escasos".

Según lo informado, por año son cerca de 4 millones de kilos de pollos que se importan en nuestro país.

Mientras tanto, desde la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay manifestaron preocupación por el claro descenso de consumo de carne ovina.

"Este año la carne de ovino ha estado en un precio realmente elevado, con muy baja faena también de ovino. Ha hecho que el precio esté caro, que la oferta tampoco sea mucho, no hay muchos cortes".

CONSUMO CARNE OVINA

Temas de la nota

Lo más visto

video
29 DE OCTUBRE

Paro general parcial del PIT-CNT: cómo funcionarán el transporte, educación, salud y bancos este miércoles
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

Una adolescente de 14 años denunció haber sido violada y robada en el Prado; hay un indagado
PPI DE URSEA

Precios de combustibles en noviembre y diciembre: la evolución de las naftas, el gasoil y el supergás
tenía 25 años

Accidente en los accesos a Montevideo: una joven murió al chocar de atrás a un camión en ruta 5
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE

Poder Legislativo abrió llamado laboral para cubrir nueve cargos de administrativos con sueldos de más de $116.000

Te puede interesar

Orsi consideró difícil que Cardama pueda renovar la garantía y todas las posibilidades están abiertas del contrato video
"TODOS LOS CAMINOS ESTÁN", DIJO

Orsi consideró "difícil" que Cardama pueda renovar la garantía y "todas las posibilidades están abiertas" del contrato
Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió; Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama video
DENUNCIA POR CARDAMA

"Me sorprendió con la energía y la virulencia con que salió"; Orsi respondió a dichos de Lacalle Pou sobre Cardama
Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas
FISCAL DE DELITOS ECONÓMICOS Y COMPLEJOS

Alejandro Machado es el fiscal que llevará el caso Cardama, tras abstención de Sandra Fleitas

Dejá tu comentario