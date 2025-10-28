Gobierno adelanta importación de pollo; busca cubrir faltante y estabilizar precio al público

El gobierno uruguayo, de forma consensuada con productores, adelantará la importación de pollo para noviembre y diciembre prevista para inicios de 2026, con el fin de asegurar el abastecimiento de fin de año.

Con esta medida por parte del Ministerio de Ganadería se busca cubrir una faltante en el mercado local, no por baja producción sino por el aumento en el consumo del pollo y además, estabilizar los precios en temporada de fiestas. Desde la Asociación de Vendedores sostienen que es una muy buena idea.

El presidente de Adicu, Jorge López, dijo que están teniendo dos trimestres juntos lo que es bueno en esta época del año para que el volumen de pollo importado pueda ayudar al faltante de pollo nacional que estiman para el segundo semestre.

Seguí leyendo Banco Central presentó moneda conmemorativa por los 200 años de la Declaratoria de la Independencia

"Lo vimos con muy buenos ojos, felicitamos la idea (...) hay indicadores que venían dando que el pollo venía de alguna manera subiendo y con esto ayuda a amortiguar el precio del pollo nacional, ayuda a que haya más de algunos cortes en plaza que estaban siendo escasos".

Según lo informado, por año son cerca de 4 millones de kilos de pollos que se importan en nuestro país.

Mientras tanto, desde la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne del Uruguay manifestaron preocupación por el claro descenso de consumo de carne ovina.

"Este año la carne de ovino ha estado en un precio realmente elevado, con muy baja faena también de ovino. Ha hecho que el precio esté caro, que la oferta tampoco sea mucho, no hay muchos cortes".