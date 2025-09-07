RECIBÍ EL NEWSLETTER
Giorgio Armani será inhumado este lunes en la intimidad familiar, en un pueblo al norte de Italia

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, anunció una jornada de duelo en la capital económica italiana este lunes 8 de setiembre.

AFP

AFP

El modisto italiano Giogio Armani, que falleció el jueves a los 91 años, será inhumado este lunes en la tarde en la intimidad familiar en un pueblo del norte de Italia, anunciaron las autoridades locales.

"Los funerales privados de Giorgio Armani se llevarán a cabo en la pequeña iglesia de San Martino, en el pueblo medieval de Rivalta", a unos 100 kilómetros al sur de Milán, indicó este domingo la Asociación de Castillos del Ducado de Parma, Plaisance y Pontremoli.

Giorgio Armani iba con frecuencia a esta pequeña comuna que alberga ya la tumba de su madre.

Los alrededores serán cerrados "por razones de seguridad y para garantizar la confidencialidad de los funerales, previstos a las 15.30", agregó el comunicado publicado en Facebook.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, también anunció una jornada de duelo en la capital económica italiana este lunes.

Este domingo, miles de personas seguían acudiendo a la capilla ardiente abierta hasta las 18.00 en el Armani Teatro de Milán, sede del grupo Armani, en el antiguo barrio industrial de la ciudad.

Asistieron personalidades como el exprimer ministro Matteo Renzi, el compositor Ludovico Einaudi y el presidente del Napoli FC Aurelio De Laurentiis.

Imponentes coronas de rosas fueron colocadas a la entrada de la sala donde reposa el ataúd.

FUENTE: AFP

