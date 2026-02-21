RECIBÍ EL NEWSLETTER
espacio

Jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos

Estos problemas fueron identificados durante la noche por el equipo de la NASA y consisten en un fallo en el flujo de helio en una de las etapas del cohete.

Foto vía AFP.

Foto vía AFP.

AFP

El director de la NASA, Jared Isaacman, descartó este sábado que el lanzamiento de la misión Artemis 2 se realice en marzo, debido a problemas técnicos con el cohete, diseñado para transportar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años.

Estos problemas fueron identificados durante la noche por el equipo de la NASA y consisten en un fallo en el flujo de helio en una de las etapas del cohete, explicó.

"Sea cual sea el desperfecto", obligará a la agencia espacial estadounidense a devolver el cohete al edificio de ensamblaje, lo que "descarta la ventana de lanzamiento" prevista para marzo, informó Isaacman en X.

Gianina García Troche y Sebastián Marset.
Seguí leyendo

Gianina García Troche, expareja de Marset, fue trasladada a cárcel de máxima seguridad en Paraguay

El día anterior, la NASA había anunciado que apuntaba a un lanzamiento para el 6 de marzo, tras un exitoso ensayo general.

Sin embargo, la dirección de la agencia había indicado que los ingenieros necesitarían varios días para analizar los datos de esta prueba y que aún se requerían más maniobras y comprobaciones técnicas.

Los astronautas de la misión Artemis 2 —tres estadounidenses y un canadiense— que entraron en cuarentena el viernes preparándose para un posible vuelo a principios de marzo podrían ser liberados.

Esta misión, que despegará desde Cabo Cañaveral, Florida, y durará aproximadamente diez días, será el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

La NASA tenía cinco posibles ventanas de lanzamiento en marzo y también había anunciado otras seis posibles franjas en abril.

FUENTE: AFP.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
SINIESTRO FATAL

Una mujer de 51 años murió tras ser embestida por un ómnibus en 8 de Octubre y Teófilo Collazo
EL CANAL URUGUAYO

Canal 10 estrena nuevo set y suma nueva programación a su streaming
EN REDES SOCIALES

Empresario argentino Alberto Samid criticó al sistema de salud uruguayo y directora del MSP salió al cruce
APARICIO SARAVIA Y HUMBERTO SARRILI

Tres personas quedaron atrapadas tras chocar contra un ómnibus y una columna en Peñarol

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Policía de Tacuarembó.
EN TACUAREMBÓ

Fue ubicada la adolescente que está bajo amparo de INAU y estaba ausente
En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior video
Lo informó el ircca

En 2025 se vendieron 4 toneladas de cannabis en farmacias, una más que el año anterior
Foto: Subrayado. Laguna Garzón, Maldonado.
maldonado – rocha

Técnicos de MGAP viajaron a Laguna Garzón ante confirmación de influenza aviar en un cisne

Dejá tu comentario