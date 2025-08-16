Un hombre de 26 años fue asesinado en Tranqueras, el pasado jueves sobre las 13:30 horas, y luego su casa fue prendida fuego.
Detuvieron a sospechoso de homicidio en Rivera; se le incautó una granada de fragmentación
Fue detenido por ser uno de los involucrados en el asesinato de un joven de 26 años el jueves pasado, que fue encontrado calcinado en su casa que fue prendida fuego.
Tras extinguir el fuego, que dejó pérdidas totales en la casa, encontraron el cuerpo calcinado.
Vecinos habrían escuchado entre cinco y seis disparos.
Mataron a un hombre de 26 años y le prendieron fuego la casa: ocurrió en el departamento de Rivera
La víctima tenía antecedentes penales.
En las últimas horas, en la intersección de las calles San Juan y Cagancha, en la misma ciudad, se realizó un allanamiento y se detuvo a un joven de 21 años, que cumple arresto domiciliario por tenencia de armas.
En el lugar también se incautaron dos pasamontañas y una granada de fragmentación, que podrían haber sido usados en el asesinato.
La zona debió ser aislada y se activó el protocolo de seguridad; concurrió la Brigada de explosivos del Ejército nacional para retirar dicho artefacto.
Las investigaciones continúan y se intenta dar con el paradero de otros involucrados en el homicidio.
