Gestión de Lustemberg en MSP apuntará a "barreras que generan dificultades en el acceso a los medicamentos"

Lustemberg habló de la existencia de barreras que dificultan el acceso a los medicamentos “Hoy, hay medicamentos que no son los de alto costo, que son los medicamentos de la presión, un anticoagulante, procedimientos que no están en el PIAS (que es el plan de salud), lo cual al no estar regulado por parte del Estado, las instituciones pueden cobrarle al usuario cualquier precio y así generamos dificultades en el acceso”, sostuvo.