Gerente de Peñarol Carlos "Tío" Sánchez: "a los que me critican me los paso por el forro del short"

"Después cualquier gil me cuestiona que gasté 100.000 dólares en (el colombiano Misael) Riascos", ironizó Sánchez en delataciones al programa 100% Deporte de Sport 890.

"Yo soy el que traigo a todos los que fracasan en Peñarol", dijo en tono de broma.

“Traigo a los que fracasan, quedamos hace tiempo en eso. Yo no traje a Dawson, al “Toro” Fernández, a Trindade, a Lema. Yo traje a los jugadores que no andan. Después voy a averiguar quién los trajo y te lo mando por WhatsApp”.

Por otro lado, elogió al español Xisco: “la verdad que (Xisco) ha rendido y sinceramente cuando entró contra Rampla en un partido que tuvo un par de cabezazos y en Las Piedras una pelota en el palo, vimos que iba a andar bien y creo que tendría que tener dos o tres goles más pero son cosas que pasan. Ha tenido buenos rendimientos y también hizo goles”.

Respecto a la continuidad del delantero español, Sánchez dijo que “yo pienso que sí, pero va a depender de las condiciones que se den. Hay una secretaría técnica y una comisión de fútbol. Somos unos cuantos y habrá que decidir”.

Sobre las voces críticas que piden que sea relevado de su cargo, señaló: “Tengo bastante inteligencia emocional para ver cómo piensa el hincha y para ver que son siempre los mismos y mandados por el mismo. Me los paso por el forro del short”.

Sanchez, quien asegura continuará como gerente hasta el final de su contrato, en diciembre de 2020, sostiene que las críticas recibidas son campañas orquestadas.

“Aparte de la hinchada todos sabemos que eso estaba arreglado. No me hagan hablar de esas cosas. Sabemos que los hacen ir a cantar, a gritarle al técnico. Los que le gritaban al técnico hace cinco fechas, ¿dónde están? Son mandados y todos lo sabemos”, comentó.

Y agregó: “Yo no siento presión. Voy a sentir presión el día que no tenga trabajo, la presión de conseguir un trabajo, de conseguir un sustento para mi hija y mi esposa, pero por el fútbol no. Son situaciones que uno vive porque se pierde y se gana".

Sánchez se siente "respaldado" por Jorge Barrera y por el resto de la dirigencia.

“Hasta diciembre de 2020 voy a seguir porque así me lo hicieron saber cuando entró Jorge Barrera a no ser que pase algo”, agregó y admitió que el apoyo actual puede cambiar por la propia naturaleza cambiante del fútbol.

“En Peñarol hay gente muy valiosa que me ha dicho las cosas que piensan, de frente, y lo valoro muchísimo. El otro día vino Marcelo Areco y me dijo un par de cosas de cómo pensaba y eso es lo bueno que tienen, que vengan y me digan las cosas de frente, algo que pasa por lo menos con ocho dirigentes”, explicó.

Sobre el clásico, "El Tío" dijo que el perjudicado fue, en realidad, Peñarol.

"Si le cobraban el penal a los 7 minutos contra Pellistri, después podrá errarlo o no, cambiaba todo el trámite del partido”, opinó Sánchez.

"De acuerdo que es más clara la de Trindade y García, pero no por ser más clara deja de ser penal. Hay penales, penalcitos y penalotes. El otro fue más claro porque estaban mano a mano en los minutos finales del partido con una carga emocional muy grande y quedó muy evidente, pero si ponés la jugada al revés, la de Trindade a los 7’ y la de Pellistri a los 80’, estábamos hablando de esa y creo que parte por ahí la cosa”.