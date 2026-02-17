RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARLAMENTO

Oposición logró acuerdo para investigadora por Cardama en Diputados; FA promoverá una en el Senado

El senador blanco Sebastián Da Silva pidió la renuncia de la ministra de Defensa. Desde el oficialismo acuerdo con Cardama "puede tener consecuencias jurídicas".

CARDAMA-ASTILLEROS

La oposición logró los votos para conformar una investigadora en Diputados por el caso Cardama. El Frente Amplio promoverá otra en el Senado.

El senador blanco Sebastián Da Silva fue crítico con el desarrollo del caso Cardama y pidió la renuncia de la ministra de Defensa Sandra Lazo.

Aseguró que es "una puesta en escena que le va a costar 100 millones, 200 millones a la gente".

partido nacional promueve comision investigadora por cardama; para lema hubo boicot del gobierno
Seguí leyendo

Partido Nacional promueve comisión investigadora por Cardama; para Lema hubo "boicot" del gobierno

"Es una bobada todo el argumento, es una bobada los argumentos previos, es inadmisible que la ministra Sandra Lazo siga en el cargo, con un rostro, dando cátedra de barcos de guerra, cuando le giró 20 y pico de millones de dólares, y si se lo giró porque lo tenía que girar, porque las cosas se estaban haciendo bien, es inadmisible los argumentos de Jorge Díaz. Por eso es una bobada", sostuvo Da Silva.

OPOSICION CARDAMA

Sebastián Sabini, senador por el Frente Amplio, aseguró que el estado uruguayo no tiene riesgos de perder un juicio con Cardama. Además, criticó a la oposición por el contrato firmado. Además, sostuvo que la bancada del Frente Amplio "no fue consultada" por la comisión investigadora en Diputados.

"Estuvo 11 meses parado el expediente y surgió el apuro en octubre, cuando vieron que iban a perder las elecciones. Dan la orden en febrero, cuando iban a entregar el gobierno. Entonces, si hay una prueba de buena fe del gobierno uruguayo, es que se realizaron los pagos, y los que no cumplieron los hitos porque no podían cumplirlos porque era irrealizable ese contrato, porque quisieron ahorrar en algo que no se puede ahorrar, porque no hay forma, porque no hay ningún astillero del mundo capaz de hacer dos OPV por 90 millones de dólares", sostuvo Sabini.

Para el senador frenteamplista "hubo errores y faltas graves que pueden tener consecuencias jurídicas", y que faltan explicaciones sobre por qué se eligió la que el gobierno actual considera como "la peor propuesta".

SABINI CARDAMA

Temas de la nota

Lo más visto

video
AFUERA DEL CAMPUS DE MALDONADO

Pareja cuyo sustento diario es vender panchos fue estafada con billetes falsos en $30.000: "La seguimos remando"
BARRIO COLÓN

Detuvieron al segundo involucrado en el intento de rapiña a una estación de servicio; el delincuente baleado sigue internado
DESCARGO TRAS INCIDENTE

Monzeglio pidió disculpas y se reportó ante MGAP y Ambiente tras publicar foto de pesca con tiburón martillo
artigas

Murió el adolescente que fue rescatado del río Cuareim en Artigas
EN SAN VALENTÍN

La historia de amor de Jonathan y Verónica, la pareja hincha de Nacional que se comprometió en el Parque Central

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en barrio Lavalleja. video
GIURIA Y SARAVIA

Un hombre fue asesinado en el barrio Lavalleja: recibió un disparo en la cabeza
Condenaron a 22 meses de cárcel a uno de los delincuentes del intento de rapiña en estación de Garzón y ruta 102
PROCESO ABREVIADO

Condenaron a 22 meses de cárcel a uno de los delincuentes del intento de rapiña en estación de Garzón y ruta 102
Fiscalía pidió pena de 45 años para la madre de las mellizas de 9 meses víctimas de violencia; una de las bebés murió video
TACUAREMBÓ

Fiscalía pidió pena de 45 años para la madre de las mellizas de 9 meses víctimas de violencia; una de las bebés murió

Dejá tu comentario