Oposición logró acuerdo para investigadora por Cardama en Diputados; FA promoverá una en el Senado

La oposición logró los votos para conformar una investigadora en Diputados por el caso Cardama . El Frente Amplio promoverá otra en el Senado .

El senador blanco Sebastián Da Silva fue crítico con el desarrollo del caso Cardama y pidió la renuncia de la ministra de Defensa Sandra Lazo.

"Es una bobada todo el argumento, es una bobada los argumentos previos, es inadmisible que la ministra Sandra Lazo siga en el cargo, con un rostro, dando cátedra de barcos de guerra, cuando le giró 20 y pico de millones de dólares, y si se lo giró porque lo tenía que girar, porque las cosas se estaban haciendo bien, es inadmisible los argumentos de Jorge Díaz. Por eso es una bobada", sostuvo Da Silva.

OPOSICION CARDAMA

Sebastián Sabini, senador por el Frente Amplio, aseguró que el estado uruguayo no tiene riesgos de perder un juicio con Cardama. Además, criticó a la oposición por el contrato firmado. Además, sostuvo que la bancada del Frente Amplio "no fue consultada" por la comisión investigadora en Diputados.

"Estuvo 11 meses parado el expediente y surgió el apuro en octubre, cuando vieron que iban a perder las elecciones. Dan la orden en febrero, cuando iban a entregar el gobierno. Entonces, si hay una prueba de buena fe del gobierno uruguayo, es que se realizaron los pagos, y los que no cumplieron los hitos porque no podían cumplirlos porque era irrealizable ese contrato, porque quisieron ahorrar en algo que no se puede ahorrar, porque no hay forma, porque no hay ningún astillero del mundo capaz de hacer dos OPV por 90 millones de dólares", sostuvo Sabini.

Para el senador frenteamplista "hubo errores y faltas graves que pueden tener consecuencias jurídicas", y que faltan explicaciones sobre por qué se eligió la que el gobierno actual considera como "la peor propuesta".