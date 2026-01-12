Genaro tiene 8 años y padece diabetes; espera la bomba parche de insulina del Fondo Nacional de Recursos

El Fondo Nacional de Recursos anunció en las últimas horas que financiará la denominada bomba parche de insulina , beneficiará a pacientes entre 2 y 21 años.

Uno de los pacientes que espera es Genaro tiene 8 años y fue diagnosticado con diabetes hace poco más de un año.

"No sentía nada, pero tomaba mucha agua", contó a Subrayado. Se controla cuatro veces al día, "A veces cuando me siento mal me controlo. Me hace bien comer sin azúcar, un dulce de leche sin azúcar", comentó.

Su mamá, Susana, dijo que hubo unos días, antes de ser diagnosticado, en los que se sentía muy mal, comenzó a bajar de peso, comía mucho y tomaba mucha agua, y no engordaba.

"Unos días antes le generó como un dolor de garganta fuerte. Lo llevé al médico y tenía una hiperglicemia que para nosotros nos cambió la vida", contó. Y agregó: "Decirnos que era diabético fue bastante complejo en el momento y después asimilarlo".

Susana dijo que el diabético puede comer de todo pero con control y tiene que medirse. Además, de leer las etiquetas siempre.

Con la bomba de parche, el niño no tendría que pincharse tantas veces al día. "Le cambiaría la vida. No tendría que estar pinchándose en todo el cuerpo. La bomba iría en la panza y dispensaría sola. No tendría que estar a cada rato controlándose y el sensor le marcaría a través del celular", explicó la madre.