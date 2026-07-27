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EMPRESARIALES

Géant invita a redescubrir los cítricos en una nueva edición del Mes del Citrus

Del 17 de julio al 2 de agosto, Géant Parque Roosevelt será el escenario de una experiencia que combina alimentación saludable, producción nacional y actividades para conocer de cerca uno de los productos emblemáticos del invierno uruguayo.

FERIA-CITRICOS

Con el inicio de la temporada de mayor consumo de cítricos, Géant Parque Roosevelt presenta una nueva edición del Mes del Citrus, una propuesta que, del 17 de julio al 2 de agosto, invita a descubrir el valor nutricional, productivo y cultural de una de las principales frutas del país.

Durante más de dos semanas, el espacio central del local contará con una muestra interactiva que permitirá conocer el recorrido de los cítricos desde su producción hasta la mesa, a través de materiales informativos, árboles frutales y contenidos educativos que destacan sus beneficios para la salud, especialmente durante el invierno.

La iniciativa, impulsada por Grupo Disco Uruguay junto al Movimiento Agro Educación y Salud (MAES) y el programa 5 al Día Uruguay, busca promover una alimentación saludable y, al mismo tiempo, acercar al público a la realidad de un sector clave para la producción nacional.

Con casi dos décadas de trayectoria, el Mes del Citrus se ha consolidado como una propuesta que combina educación, alimentación y producción, promoviendo el consumo de frutas de estación y poniendo en valor el trabajo de toda la cadena citrícola uruguaya.

"El Mes del Citrus es una iniciativa que refleja el valor de generar alianzas para promover hábitos de alimentación saludables y, al mismo tiempo, acercar a las personas al origen de los alimentos que consumen. Cada edición nos brinda la oportunidad de poner en valor la producción nacional y de invitar a grandes y chicos a redescubrir los beneficios de los cítricos de una manera didáctica y cercana", señaló María Inés Lorenzo, encargada de Responsabilidad Social Empresarial de Grupo Disco Uruguay.

Como parte de la iniciativa, además de la experiencia en Géant Parque Roosevelt, se desarrollarán actividades educativas dirigidas a escolares, a cargo de nutricionistas de MAES, con el objetivo de fomentar hábitos de alimentación saludable desde la infancia.

El citrus, un protagonista del invierno

El Mes del Citrus también pone en valor a un sector estratégico para la producción nacional. Los cítricos constituyen la principal fruta de exportación del Uruguay, con más de 120.000 toneladas exportadas por año y presencia en mercados de Europa, América y Asia. Su producción, concentrada principalmente en el litoral norte del país, es un ejemplo de innovación, tradición y trabajo de cientos de familias uruguayas.

Además, el invierno es el momento en que estas frutas alcanzan su mejor sabor, frescura y valor nutricional, convirtiéndose en grandes aliadas para fortalecer una alimentación saludable durante los meses de bajas temperaturas. La exposición de árboles frutales y los distintos espacios interactivos permitirán a niños y adultos conocer de cerca el ciclo de vida de los cítricos y generar una conexión más directa con el origen de los alimentos que llegan a la mesa.

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