García proyecta que el BROU cerrará 2026 con mejores resultados a los previstos y destacó aporte a Rentas Generales

El presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, estuvo presente en la Expo Prado donde habló de las proyecciones del banco para el cierre de 2026.

García destacó que el banco viene cumpliendo a buen ritmo con el presupuesto y con resultados por encima de lo previsto, que mejorarán de acá a fin de año.

"El BROU es un gran aportante a Rentas Generales y eso es muy importante para el país", valoró. García indicó que los aportes del banco se traducen en educación, salud y seguridad, entre otras políticas.

García se manifestó expectante con las novedades referidas al riego multipredial y remarcó la importancia para el desarrollo y el crecimiento del país. "El BROU va a estar presente en todos los procesos", adelantó, y sostuvo que el banco "ya está presente en el riego unipredial".

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