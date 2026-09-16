RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN LA EXPO PRADO

García proyecta que el BROU cerrará 2026 con mejores resultados a los previstos y destacó aporte a Rentas Generales

El presidente del Banco República, Álvaro García, indicó que los aportes del banco se traducen en educación, salud y seguridad, entre otras políticas. Adelantó que la institución estará presente en proyectos de riego multipredial.

barcia-expo-prado-2026-brou

El presidente del Banco República (BROU), Álvaro García, estuvo presente en la Expo Prado donde habló de las proyecciones del banco para el cierre de 2026.

García destacó que el banco viene cumpliendo a buen ritmo con el presupuesto y con resultados por encima de lo previsto, que mejorarán de acá a fin de año.

"El BROU es un gran aportante a Rentas Generales y eso es muy importante para el país", valoró. García indicó que los aportes del banco se traducen en educación, salud y seguridad, entre otras políticas.

Ministro Oddone en el Parlamento.
Seguí leyendo

Ministro Oddone dijo que retracción de la economía "estaba prevista" y destacó otro dato "más importante"

García se manifestó expectante con las novedades referidas al riego multipredial y remarcó la importancia para el desarrollo y el crecimiento del país. "El BROU va a estar presente en todos los procesos", adelantó, y sostuvo que el banco "ya está presente en el riego unipredial".

Temas de la nota

Lo más visto

video
MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev explicó los cambios a las reglas de preferencia en el tránsito propuestos por el gobierno
decretaron el "apagón analógico"

Televisión se dejará de transmitir en forma analógica y la ministra de Industria explicó cambios que verán usuarios
PROGRESO

Siniestro laboral fatal: la víctima quedó atrapada debajo de un auto en un taller mecánico
montevideo rural

Intendencia de Montevideo compró frutas y verduras a productores rurales para abastecer ollas populares
llamado a tener precaución

Descubren dispositivos para clonar tarjetas y captar claves en un cajero automático en Rivera

Te puede interesar

Sindicato de TCP realiza el primer paro desde que el gobierno resolvió establecer servicios mínimos
PUERTO DE MONTEVIDEO

Sindicato de TCP realiza el primer paro desde que el gobierno resolvió establecer servicios mínimos
Orsi sobre las Malvinas: Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro, no se embroma con esas cosas video
EN LA EXPO PRADO

Orsi sobre las Malvinas: "Hay que tener mucho cuidado de dar manija acá adentro, no se embroma con esas cosas"
Foto: FocoUy. Alejandro Sánchez y Yamandú Orsi. video
HABLÓ DE LA CAÍDA DEL PIB

"A mí me gustaría tener otro puerto de ese porte", dijo Orsi sobre proyecto de ampliación de Montecon

Dejá tu comentario