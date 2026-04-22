García cuestionó acuerdo del gobierno y PIT-CNT en diálogo social: aseguró que es "la eliminación de las AFAP"

El senador del Partido Nacional, Javier García, señaló que el acuerdo entre el gobierno y el PIT-CNT es sí sobre “la eliminación de las AFAP”. Las bancadas de los partidos de la Coalición Republicana se reunirán este jueves para abordar este tema.

“En definitiva lo que plantean es estatizar y que los ahorros individuales de las personas que hoy están en las AFAP pasen al Estado. Es decir que el gobierno, con lo que significa la presión sindical y el PIT-CNT van a administrar las cuentas personales. Va exactamente en sentido contrario de lo que el 61% de los uruguayos decidió en el plebiscito de octubre de 2024”, sostuvo García.

“Yo creo que es una burla absoluta de la manifestación popular, de las mayorías populares, y a parte de la libertad de elección. Porque cualquiera como trabajador tiene hoy la libertad de elegir quién le administra el ahorro individual. A partir de ahora la libertad de los trabajadores se termina en ese sentido”, cuestionó.

Por su parte, el senador colorado, Robert Silva, indicó que "los primeros resultados son gravísimos. Son muy alarmantes".

"Hay un toqueteo para mal de todo el régimen previsional que funciona hace 30 años en este país con las AFAP y con el Banco de Previsión Social, pero en particular con el ahorro previsional, con lo que hemos ahorrado los trabajadores, con las inversiones que se han hecho de nuestros ahorros, que van a ir a manos no se sabe de quién", dijo.

Las bancadas de los partidos de la Coalición Republicana se reunirán este jueves para abordar este tema.