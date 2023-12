García criticó a Orsi por encuentro con Lacalle Pou: "Cuando está frente a frente no dice nada"

"Me parece que la piel fina aparece selectivamente. Cuando hay distancia, cuando se está en televisión todos son valientes, pero cuando se está mano a mano dice no, no me diga que baje un cambio, un poco de hipocresía", puntualizó.

Cruce político

El presidente Luis Lacalle Pou y el intendente de Canelones Yamandú Orsi coincidieron este viernes en una actividad empresarial en el Polo Industrial de Progreso.

En el momento en que se saludaron, con un apretón de manos, Lacalle Pou reprochó a Orsi y le dijo “Vamos a tener que empezar a hablar mejor", “si querés mantener una buena relación tratá de cuidar los modales”.

Más tarde, Orsi habló sobre este hecho en rueda de prensa "Siento mucha vergüenza por lo que pasó. Quiero pedir disculpas a empresarios, periodistas y la gente que estaba ahí, porque totalmente fuera de tono las palabras del presidente, no están a la altura de lo que estamos hoy presenciando acá. Y bueno, la vergüenza, el pedido de disculpas, y la convicción de que nada ni nadie va a callarme”.

El precandidato reclamó que “esas cosas se pueden hablar en privado”, e insistió: “Me sorprende y me preocupa el tono del presidente. Totalmente fuera de tono. Es un tono que no corresponde para la investidura y adelante de un público que no tenía nada que ver. No corresponde”.