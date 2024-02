García criticó ausencia de Cosse en inauguración: "Le importa la ciclovía, pero no le importa los servicios sociales"

El ministro de Defensa Nacional, Javier García , criticó a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse , por no asistir a la inauguración del centro de referencia de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social en el barrio Casavalle .

“La reacción es el color de los globos o si no sentirse como despechado y no ir”, expresó. García cuestionó “que no haya ido la intendenta de Montevideo a una de las principales obras sociales que recuerda Montevideo”.