García convoca a Lazo y Dinacia por conflicto con controladores que impide funcionamiento de nuevo sistema de aterrizaje

El senador del Partido Nacional, Javier García, convocará a la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, a autoridades de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia) y al concesionario del Aeropuerto Internacional de Carrasco al Parlamento.

La convocatoria será el lunes por el conflicto con el sindicato de controladores aéreos que impide poner en funcionamiento el nuevo sistema de aterrizaje, inaugurado en diciembre, con una inversión de 20 millones de dólares, que permitirá aterrizar con máxima seguridad en condiciones climáticas adversas.

"Es un tema insólito", aseguró y recordó que durante años en temporada de nieblas durante el invierno hubo atrasos y postergaciones de vuelos.

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García señaló el esfuerzo del concesionario para invertir en tener una tecnología que pone al aeropuerto uruguayo al nivel de las terminales de París o Nueva York, con ventajas en turismo, logística y comercio.

"Se inauguró en diciembre, estamos en junio y todavía no funciona, nos parece insólito. Está hecha la inversión, lo único que hay que hacer es levantar la llave, y por un conflicto de los controladores aéreos todo el país sufre nuevamente el no tener la posibilidad de tener una tecnología que es última en el mundo y que garantiza solucionar un problema histórico en el Uruguay", remarcó.