"Acá no va a haber elecciones": Uruguay expresa preocupación por los dichos de Daniel Ortega en Nicaragua

El gobierno uruguayo, a través de la Cancillería, expresó preocupación este domingo por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, “que ponen en duda la continuidad de las elecciones nacionales en ese hermano país”.

"Que se olviden, acá no va a haber elecciones", dijo el mandatario hace una semana .

En tanto, Uruguay sostuvo: “Reafirmamos nuestra posición que el pueblo nicaragüense pueda ejercer su derecho soberano a través de elecciones libres, plurales y periódicas de conformidad con sus normas constitucionales y los principios que guían la integración regional”.

Ortega hizo sus declaraciones para impedir que la oposición llegue al poder. Durante un acto por el 47.º aniversario de la revolución sandinista, afirmó que "no volverá a haber elecciones" y anunció que impulsará nuevas leyes para frenar a los opositores.

Ortega, de 80 años, gobierna desde 2007 y comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, actual copresidenta. En 2025 entró en vigor una reforma constitucional que concentró aún más el poder en el Ejecutivo y eliminó la independencia de los demás poderes del Estado. Además, una reforma previa extendió el mandato presidencial hasta 2027, postergando las elecciones generales previstas para este año.

El gobierno de Ortega enfrenta fuertes críticas de organismos internacionales por la represión de las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU. En los últimos años, opositores, periodistas, religiosos e intelectuales fueron encarcelados o forzados al exilio, mientras que el mandatario sostiene que buscan desestabilizar al país con apoyo de Estados Unidos.

Con información de AFP.