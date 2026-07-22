García celebró "marcha atrás" del gobierno en el tema AFAP; para senador socialista decisión del MEF es un "retroceso"

El senador del Partido Nacional, Javier García, celebró la decisión del gobierno de "dar marcha atrás" con los cambios previstos en el régimen de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y mantener a las AFAP como administradoras de las cuentas personales de los trabajadores afiliados al sistema previsional.

"Nos parece bien que se ha dado marcha atrás en la estatización de las AFAP", indicó. García sostuvo que la oposición venía reclamando esa decisión por parte del gobierno, una vez conocido el resultado del diálogo social.

Consideró un "profundo error" la estatización, porque ponía en riesgo los ahorros individuales de los trabajadores que iban a un organismo público, además iba contra la libertad de cada afiliado de elegir dónde poner sus ahorros jubilatorios, dañaba la imagen del país porque significaba la ruptura de contratos, e iba en contra del resultado del plebiscito de 2024.

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Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, aseguró que las medidas anunciadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en relación a las AFAP van "en la dirección correcta" de lo señalado en el diálogo social.

El legislador de Asamblea Uruguay indicó que las medidas del MEF se materializarán en un proyecto de ley que será remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento una vez que finalice el tratamiento de la Rendición de Cuentas.

"Las decisiones que se van a tomar van en la dirección de asegurar (que) no hay ningún tipo de riesgo para las jubilaciones; van en la dirección de contribuir a tener mejores jubilaciones, en un sistema que se mantiene tal como hoy está pero con aspectos que van en beneficio de la gente", aseguró. "La centralidad está en las personas: en los trabajadores, en los jubilados y en los que se van a jubilar", agregó.

Varela expresó tranquilidad por el mensaje recibido por parte del MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) tras una reunión con la bancada del Frente Amplio. Con respecto a los cuestionamiento del PIT-CNT, Varela dijo que "son observaciones razonables, porque están en las recomendaciones del diálogo social, pero esto es un proceso".

En tanto, el senador del Frente Amplio, Gustavo González, dijo que es un "retroceso" la resolución tomada por el MEF sobre el manejo de las cuentas de ahorro individual de las AFAP y llamó a escuchar más al movimiento sindical.

González, del Partido Socialista, afirmó que el Frente Amplio y el gobierno tienen que "escuchar mucho más al movimiento sindical". El legislador refirió a supuestas "presiones" y que debido a la decisión del gobierno el PIT-CNT aprobó un paro general. "Eso no nos hace bien. Yo diría que hay que revisar todo eso, pero quiero escuchar al ministro de Economía", sostuvo.