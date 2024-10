García calificó como "trampa antidemocrática" idea de Orsi de "revisar el sistema previsional" si es presidente

“Sobre el de allanamientos nocturnos que impulsó Carlos Camy, no obtuvo la mayoría y la respuesta del Partido Nacional es una sola: habló el pueblo, no le voy a dar mayoría y sacala. Pero hubo otro plebiscito, que es el de la seguridad social, la papeleta blanca. Y el pueblo se pronunció y dijo no quiero lo que dice la papeleta blanca. Y 60 % de los uruguayos no votaron la papeleta blanca. Sin embargo, el candidato a la Presidencia del FA dijo públicamente que está dispuesto a revisar el sistema de previsión social”, dijo. Lo calificó como "trampa antidemocrática" .