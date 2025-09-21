RECIBÍ EL NEWSLETTER
FÚTBOL URUGUAYO

Ganó Peñarol ante Juventud de las Piedras, que jugó más de la mitad del partido con uno menos

El equipo de Monarriz se quedó con un jugador menos a los 30 minutos del primer tiempo, por tarjeta roja para Emmanuel Mas. El gol de Peñarol fue de Leo Fernández.

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Foto: Foco UY

Peñarol se enfrentó y ganó este domingo ante Juventud en el Campeón del Siglo. El partido era por la octava fecha, en la que el equipo de Diego Aguirre recuperó posición en la tabla del torneo Clausura y se acercó Nacional en la Anual.

A los 30 minutos de iniciado el partido, Juventud se quedó con un jugador menos en la cancha, por la tarjeta roja para Emmanuel Mas, tras revisión del VAR de una jugada.

El primer tiempo terminó con el marcador 0 a 0.

hincha de penarol preso en brasil: abogados piden que sea trasladado a uruguay
Seguí leyendo

Hincha de Peñarol preso en Brasil: abogados piden que sea trasladado a Uruguay

Peñarol pasó a ganarle a Juventud a los 4 minutos del segundo tiempo. El gol fue de Leo Fernández.

El equipo inicial de Peñarol comenzó con Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo. En el banco estaban Martín Campaña, Gastón Silva, Damián Suárez, Lucas Hernández, Stiven Muhletaler, Leandro Umpierrez, Héctor Villalba, Brandon Álvarez, Diego García, David Terans.

Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Geiner Martínez, Emmanuel Mas, Iván Rossi, Facundo Perez, Ramiro Peralta, Leandro Otormín, Sebastián Guerrero y Agustín Rodríguez eran el once inicial de Monarriz. Nicolás Rossi, José Ajá, Axel Prado, Pablo Lago, Mateo Izaguirre, Facundo Vigo, Matías Duffard, Thomas Rodríguez, Nahuel Gómez y Juan Martín Boselli, los suplentes.

Embed
Temas de la nota

Lo más visto

video
fatal

Una cámara captó el choque fatal en Punta Gorda: IMM reconoce que hay un desperfecto en la curva, dijo vecina
MALDONADO

Dos jóvenes en estado grave tras vuelco de una camioneta en la rambla de Punta del Este
atraco en club de polo

Rapiñeros atacaron con hachas a funcionarios del club de polo de Carrasco para robar; dejaron a uno grave
HOMICIDIO en durazno

Dos personas discutieron y una mató a otra con un disparo en la garganta: la víctima era militar
kilómetro 9 de ruta 5

Una joven murió en un accidente en los accesos a Montevideo; su abuelo dijo que un camión los encerró y los hizo chocar

Te puede interesar

Yamandú Orsi viajó a Nueva York con una delegación de cuatro ministros para la Asamblea de la ONU video
MANTENDRÁ VARIAS REUNIONES

Yamandú Orsi viajó a Nueva York con una delegación de cuatro ministros para la Asamblea de la ONU
Delincuentes armados y encapuchados ingresaron a una casa por un ventanal y se llevaron USD 50 mil y $ 200 mil
RINCÓN DE PANDO

Delincuentes armados y encapuchados ingresaron a una casa por un ventanal y se llevaron USD 50 mil y $ 200 mil
Murió guardia de seguridad que fue baleado en una rapiña el 30 de agosto video
RAPIÑA EN VILLA DON BOSCO

Murió guardia de seguridad que fue baleado en una rapiña el 30 de agosto

Dejá tu comentario