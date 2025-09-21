Ganó Peñarol ante Juventud de las Piedras, que jugó más de la mitad del partido con uno menos

Peñarol se enfrentó y ganó este domingo ante Juventud en el Campeón del Siglo. El partido era por la octava fecha, en la que el equipo de Diego Aguirre recuperó posición en la tabla del torneo Clausura y se acercó Nacional en la Anual.

A los 30 minutos de iniciado el partido, Juventud se quedó con un jugador menos en la cancha, por la tarjeta roja para Emmanuel Mas, tras revisión del VAR de una jugada.

El primer tiempo terminó con el marcador 0 a 0.

Seguí leyendo Hincha de Peñarol preso en Brasil: abogados piden que sea trasladado a Uruguay

Peñarol pasó a ganarle a Juventud a los 4 minutos del segundo tiempo. El gol fue de Leo Fernández.

El equipo inicial de Peñarol comenzó con Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Eric Remedi, Leonardo Fernández, Maximiliano Silvera y Matías Arezo. En el banco estaban Martín Campaña, Gastón Silva, Damián Suárez, Lucas Hernández, Stiven Muhletaler, Leandro Umpierrez, Héctor Villalba, Brandon Álvarez, Diego García, David Terans.

Sebastián Sosa, Federico Barrandeguy, Ángel Morosini, Geiner Martínez, Emmanuel Mas, Iván Rossi, Facundo Perez, Ramiro Peralta, Leandro Otormín, Sebastián Guerrero y Agustín Rodríguez eran el once inicial de Monarriz. Nicolás Rossi, José Ajá, Axel Prado, Pablo Lago, Mateo Izaguirre, Facundo Vigo, Matías Duffard, Thomas Rodríguez, Nahuel Gómez y Juan Martín Boselli, los suplentes.