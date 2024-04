Gandini llamó al FA a debatir: "Que me digan en la cara dónde está el fracaso", cuestionó el precandidato blanco

El precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini , expresó que no está de acuerdo con las cuotas para definir la fórmula presidencial.

“Estoy de acuerdo con la mejor fórmula posible. Si son dos mujeres, me parece bien. Si son dos hombres, también. Si hay un hombre y una mujer o una mujer y un hombre, también. Tiene que ser la mejor para que represente de la mejor manera al partido”, dijo Gandini.

Además, llamó al debate al Frente Amplio (FA). “Que me digan en la cara dónde está el fracaso. Cuál fue su éxito y cuál es nuestro fracaso. Porque para empezar, nosotros estamos gobernando por el fracaso de la izquierda después de 15 años y podemos exhibir una cantidad de éxitos. Hay cosas que no nos salieron bien y no se puede ser soberbio en esto. Pero creo que cuando pasamos raya, mostramos un país al que lo sacamos adelante en la pandemia mejor que el resto del mundo”, afirmó.

Entre los problemas, mencionó “la seguridad en particular”.