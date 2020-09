Sin embargo, lo que dijo el senador del Frente Amplio José Mujica “cambia todo”, aseguró Gandini.

El ex presidente dijo que si se votaba el desafuero de Manini, posiblemente no estuvieran los votos para que vuelva al Senado una vez que se pronuncie la Justicia sobre su caso, debido a que la oposición no lo votaría.

“A mi me cambia todo. Decir que votar el desafuero de Manini Ríos es asegurarse que no vuelve al Senado, es una variable antidemocrática que no conocíamos. Yo no votaría jamás el desafuero de un senador que si fuera a la Justicia y determinaran que es inocente, ya sé de antemano que no vuelve al Senado”, dijo Gandini.

“Si eso es una posición personal, el Frente Amplio tendrá que desautorizar radicalmente y con muchísima claridad y contundencia los dichos de Mujica, que alteran el rumbo democrático de una Institución”, agregó el senador del Partido Nacional.

Mujica está en contra de votar el desafuero de Manini, pero dijo que lo hará por disciplina partidaria, porque el FA resolvió votarlo.

Los dichos de Mujica y la respuesta de Gandini se enmarcan en un tira y afloje político entorno al desafuero de Manini, quien fue citado como indagado por el fiscal Rodrigo Morosoli por entender que omitió denunciar a la Justicia las confesiones del ex militar de la dictadura José Gavazzo, realizadas en un Tribunal de Honor Militar entre 2017 y 2018.

El FA votará el desafuero para que el ex comandante del Ejército comparezca ante la Justicia y, eventualmente, sea imputado de un delito de omisión de denuncia ante la Justicia como funcionario público.

Pero Mujica se opone y dice que votar el desafuero es hacerle el juego a Manini para que se posicione como víctima.

A su vez, dentro del Partido Nacional no hay un posición unanime, y en el Partido Colorado ya se sabe que Ciudadanos se pronunció a favor del desafuero y el sector Batllistas en contra.

Manini ha dicho que quiere que le levanten los fueros, pero los senadores de su partido (Cabildo Abierto) están en contra.