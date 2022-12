Gandini dijo que se sorprendió con los chats entre Maciel y Ache, y que hay "poca claridad"

“A mi me sorprende, porque no conocía, ni tomé conocimiento en la interpelación de ese dato. Vamos a procesarlo, vamos a estudiarlo. Acá se trata de aportar transparencia y claridad y que cada uno se haga cargo de los suyo”, dijo Gandini en referencia a los chats y a lo que se informó en la interpelación que el Frente Amplio hizo en agosto de este año a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores). En esa interpelación también comparecieron Maciel y Ache.

Entrevistado en el programa Arriba Gente de canal 10, este martes, Gandini dijo que “compensa de alguna manera lo que dijo la subsecretaria de Relaciones exteriores”, el lunes, tras hacerse público estos chats con Macie. “Ella dijo: ‘esos chats los aporté yo, no me los vinieron a investigar a mi celular, los aporté yo misma a la investigación de Fiscalía a la que estoy a la orden’. O sea, tampoco se escondió eso”, comentó Gandini.

Consultado acerca de si no hay una contradicción con lo dicho por el canciller Bustillo en la interpelación, sobre que no se tenía conocimiento de quién era Marset cuando se tramitó el pasaporte uruguayo que solicitó desde Dubai para poder salir en libertad, Gandini respondió: “hay, digamos, poca claridad”, y agregó: “vamos a aclarar fechas, afirmaciones, yo voy a revisar un poco la versión taquigráfica de la interpelación a ver qué se dijo, porque al final nosotros somos también corresponsables de todas estas cosas y yo más que nadie, o por lo menos no menos que nadie, quiero tener claras las cosas que después se me informan a mi y yo defiendo o no defiendo”.

LOS CHATS

En aquella conversación por chat entre Guillermo Maciel y Carolina Ache, del 3 de noviembre de 2021, el subsecretario del Interior le pregunta: “Hola Caro, podemos saber qué pasó con este delincuente detenido en Dubái por documento falso. Es un narco muy peligroso y pesado”.

Allí Maciel también le dice a Ache que si Marset termina siendo liberado “sería terrible”. Ache responde diciendo que va a averiguar.

Marset fue detenido en Dubai el 10 de setiembre de 2021 y a fin de ese mes, el 21, Maciel le pide a Ache que averigüe con qué documentación ingresó Marset a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Un mes después, ea fines de octubre, Marset inicia los trámites para obtener un pasaporte legal uruguayo y así poder recuperar su libertad y salir de EAU.

Finalmente Marset obtiene el pasaporte uruguayo, es liberado, se va de Dubai y desde entonces no se sabe dónde está.