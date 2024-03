Gandini dijo que Cosse tiene "una visión de izquierda antigua" y que le "cuesta horrible reconocer algo bueno"

También hizo referencia a la precandidata Carolina Cosse y a sus declaraciones sobre que el Partido Nacional no tiene rumbo. "Lo dice una y cien veces y parece no querer escuchar, puede no gustarle el rumbo, pero hay un rumbo muy marcado en un gobierno que ha hecho muchas cosas, puede no gustarle, pero lo cuesta horrible reconocer algo bueno", dijo. Y agregó: "Esa visión de izquierda antigua de dividir al Uruguay entre izquierda y derecha, buenos y malos".