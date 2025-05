Gabriela Salsamendi dijo que se mira "con lupa" a nuevos jerarcas por el Impuesto de Primaria y que eso no pasaba "en gobiernos anteriores"

“¿Cómo me siento en lo personal? Bueno, en lo personal me parece que la gente está tratando de cumplir con sus obligaciones, de hecho algunos casos que han aparecido a la luz pública se han resuelto de algún modo”, dijo Salsamendi en el programa Arriba Gente de Canal 10, y agregó: “Me parece también que hay como una mirada muy con lupa sobre casos puntuales y están pasando otras cosas que no estamos mirando con la misma lupa. Sí me interesa que el Impuesto de Primaria se pague”.