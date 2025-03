Gabriel Oddone sobre la situación económica: "No estamos para decir que somos fantásticos, ni tampoco para decir que esto es un desastre"

Dijo que el déficit fiscal de 2024 es de 4,3%, “el mismo que en 2019”. “El gasto público que tenemos hoy son siete décimas más que el que teníamos en 2019 y la deuda es 10 puntos del PIB superiores a lo que había en 2019, esos son hechos, es evidencia, no son opiniones, por lo tanto el gobierno anterior puede opinar lo que quiera, pero en materia fiscal no estamos en mejores situaciones que en 2019”, concluyó.

CAJA PROFESIONAL

El ministro también habló de la ley que se prepara para la Caja Profesional. Adelantó que se debe aprobar antes de que termine el actual semestre y negó que el Estado vaya a hacer un “salvataje”.

“No, no, no, no. El Estado es responsable porque el sistema honre sus compromisos pero se trata de un régimen de prestación definida, de un colectivo específico, por lo tanto el Estado va a ser parte de la solución pero no es un salvataje, es parte de la negociación”, dijo Oddone.

“Esta es una típica transacción en la que yo, como responsable del Estado quiero poner la menor cantidad de dinero posible, porque ese dinero que tengo que poner allí no lo puedo afectar a otras prioridades que son muy relevantes para el país, pero al mismo tiempo entendemos que esta es una negociación que está abierta”, finalizó.