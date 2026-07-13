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Fusil, rifle, escopetas, revólveres y pistolas escondidas en un descampado cerca de Minas fueron incautadas

La investigación se llevó a cabo por distintos hurtos que se produjeron en establecimientos rurales en Maldonado y Lavalleja.

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La Policía de Maldonado detuvo a un segundo integrante de la banda criminal que operaba en la zona rural, donde cometían hurtos en establecimientos fernandinos y de Lavalleja, a incautó otras 11 armas con altísimo poder de fuego.

La operación, llamada Rout-12 II, permitió incautar un fusil calibre 5.56 con cargador y mira de punto rojo, un rifle 308 con mira telescópica, dos escopetas carabina calibre 22LR. Tres revólveres y tres pistolas de diferentes calibres. También había más de 240 cartuchos de distintos calibres.

Las armas estaban ocultas en un descampado cercano a la ciudad de Minas. Algunas habían sido denunciadas como hurtadas. Se llegó al lugar tras la detención de un hombre de 25 años que fue imputado por receptación, con arresto domiciliario total por 180 días. Las tareas de investigación de la Policía junto con la Fiscalía permitieron dar con el arsenal.

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