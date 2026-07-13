Cuñado de policía baleado en rapiña a residencial dijo sentir "terrible impotencia" e "injusticia"

El cuñado del policía baleado en la rapiña al residencial de Atahualpa dijo a Subrayado que el hombre sigue internado en estado grave.

"Había tenido una pequeña mejoría porque se había desinflamado una parte del pulmón, pero era peligrosa la infección por el respirador artificial. Le estaban dando antibióticos y esperando los resultados del urocultivo", comentó José Luis Colet sobre el estado actual del efectivo.

Con respecto a lo ocurrido, dijo: "Una terrible impotencia y la injusticia que sentís porque nadie se merece estar en una balacera en manos de estos delincuentes".

Colet señaló que detrás de ese policía hay una familia, "en este caso un padre solo que perdió su señora, esos niños están sin la madre y podrían haber estado sin el padre también. Un hombre trabajador, laburador, la estaba luchando día a día con sus hijos, el más grande cumple 13 (...) y el otro tiene 8 años; son un ejemplo esos niños".

El cuñado del efectivo policial baleado expresó que sus sobrinos tomaron la noticia "con total madurez"; en estos momentos están con la abuela en Durazno. "Esos niños han sido unos luchadores desde muy niños, pobrecitos", manifestó.

Y añadió: "Lo que más deseamos como familia es que él se recupere pronto, eso es lo que más queremos y que pueda estar nuevamente con sus hijos y nosotros con él. Que podamos estar otra vez en la lucha diaria del vivir".

Colet definió a su cuñado como una persona excepcional, excelente padre y esposo. La hermana de Colet es fallecida, murió por un tumor en la vejiga. "En octubre falleció mi hermana y yo me quedé viviendo con él", comentó.

Y agregó: "Yo estuve 31 años en la Policía y siempre diciéndole cuidate porque sabemos que Montevideo es más peligroso que el interior".

Los interesados en colaborar con la familia pueden hacerlo a través de la cuenta BROU 001383953-0002/para transferir desde otros bancos: 00138395300002 a nombre de Micaela Figueroa.