Fundación da becas a jóvenes para incentivar que terminen el liceo; 55% no finaliza secundaria

En Uruguay, los porcentajes de egreso de la educación media superior son significativamente bajos. Existen iniciativas privadas que ayudan a finalizar el ciclo y que no siempre se conocen, entre ellos está la fundación 3F.

El programa de becas es para jóvenes de instituciones públicas que hayan cursado bachillerato pero para su aprobación les reste no más de cuatro materias.

El objetivo es que el estudiante pueda, en 16 semanas, cursar las materias que le restan y así aprobar el bachillerato.

Las becas son para jóvenes que tienen entre 18 y 29 años. Puede cursarse en forma virtual o presencial.

"También tiene la característica de que se puede salvar a través de dos parciales, porque muchas veces el examen genera mucho miedo, y muchas dudas. Esto lo que tiene es que a través de dos parciales, si te va bien en esos parciales, no necesitás dar el examen y eso también a muchos jóvenes los motiva, porque por la razón que sea a veces el examen genera miedo ", dijo Fremd.

Las cuatro materias pueden ser de cuarto, quinto o sexto, "pero que en su totalidad no sean más de cuatro", sostuvo.

"No importa localidad o ciudad, te podés inscribir y podés cursar. No vas a tener que trasladarte si no lo querés. Lo podés hacer de manera virtual", agregó.

Hay tiempo para inscribirse hasta el 15 de julio y se realiza en forma online en fundacion3f.org

El abandono del estudio en adolescentes en Uruguay es un problema multifactorial con importantes consecuencias a nivel individual o social.

Si bien el país ha logrado una alta cobertura en educación preescolar y primaria, y una alta matriculación en educación media, las tasas de finalización son un desafío persistente.

Entre los 21 y 23 años el 51,6 % de los jóvenes completa el bachillerato.

Otro dato señala que el 55,2% de los jóvenes uruguayos que tienen 19 años no finalizan el bachillerato.

Las tasas de desvinculación presentan disparidades por nivel socioeconómico, siendo los más vulnerables y con trayectorias escolares menos exitosas los más afectadas por el ausentismo, y llegan luego al abandono definitivo.

Factores como la salud emocional y problemas de comportamiento pueden impactar la permanencia educativa.

La necesidad de ingresar al mercado laboral de forma temprana es otra de las causas frecuentes de abandono, también las adicciones, los problemas de motivación, falta de referentes institucionales o de apoyo familiar.

3F busca que cada año sean más los jóvenes que tengan la posibilidad de finalizar la educación media superior, contribuyendo a la creación de un futuro más prometedor para ellos.