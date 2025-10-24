Este domingo 26, se realizará una nueva edición del Megastrogonoff solidario a beneficio de la Fundación Corazoncitos en Kibón. La actividad no se suspende por lluvia.
Fundación Corazoncitos realizará este domingo el Megastrogonoff solidario en Kibón
Para este año, están previstas 7.000 porciones a 350 pesos cada una. La preparación estará a cargo del chef Aldo Cauteruccio. Los tiques se pueden comprar en el lugar o de forma anticipada a través de Redtickets.
Para este año, están previstas 7.000 porciones a 350 pesos cada una. La preparación estará a cargo del chef Aldo Cauteruccio.
A partir de las 11:30 de la mañana está prevista una jornada con música, juegos y sorpresas para toda la familia. Las actividades irán hasta las 15:30 horas.
Informe de Facultad de Arquitectura indica que en 2030 habrá 10 mil personas en situación de calle en Montevideo
Desde las 12:30 horas se comenzará a entregar las porciones. Con cada porción, se colabora con los niños y niñas de cardiopatías congénitas. Los tiques se pueden comprar en el lugar o de forma anticipada a través de Redtickets.
Subrayado conversó con una de las voluntarias de la fundación, Agustina Amarillo, madre de Alfonso, que hace nueve años se acercó a Corazoncitos cuando a su hijo le diagnosticaron una cardiopatía congénita a las 12 horas de vida. El pequeño fue operado a los diez días.
"Fue como un shock en ese momento porque no lo esperábamos", aseguró Agustina sobre el momento en el que recibió el diagnóstico de Alfonso. Se siente acompañada y valoró el compartir experiencias con otras personas que pasaron por lo mismo.
Dejá tu comentario