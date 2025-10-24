RECIBÍ EL NEWSLETTER
A PARTIR DE LAS 11:30

Fundación Corazoncitos realizará este domingo el Megastrogonoff solidario en Kibón

Para este año, están previstas 7.000 porciones a 350 pesos cada una. La preparación estará a cargo del chef Aldo Cauteruccio. Los tiques se pueden comprar en el lugar o de forma anticipada a través de Redtickets.

fundacion-corazoncitos-megastrogonoff.jpg

Este domingo 26, se realizará una nueva edición del Megastrogonoff solidario a beneficio de la Fundación Corazoncitos en Kibón. La actividad no se suspende por lluvia.

Para este año, están previstas 7.000 porciones a 350 pesos cada una. La preparación estará a cargo del chef Aldo Cauteruccio.

A partir de las 11:30 de la mañana está prevista una jornada con música, juegos y sorpresas para toda la familia. Las actividades irán hasta las 15:30 horas.

Desde las 12:30 horas se comenzará a entregar las porciones. Con cada porción, se colabora con los niños y niñas de cardiopatías congénitas. Los tiques se pueden comprar en el lugar o de forma anticipada a través de Redtickets.

Subrayado conversó con una de las voluntarias de la fundación, Agustina Amarillo, madre de Alfonso, que hace nueve años se acercó a Corazoncitos cuando a su hijo le diagnosticaron una cardiopatía congénita a las 12 horas de vida. El pequeño fue operado a los diez días.

"Fue como un shock en ese momento porque no lo esperábamos", aseguró Agustina sobre el momento en el que recibió el diagnóstico de Alfonso. Se siente acompañada y valoró el compartir experiencias con otras personas que pasaron por lo mismo.

