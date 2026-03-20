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TRES NOCHES CON TIROTEOS EN MANGA

Consejera del Codicen alerta por tiroteos en Manga: "Hay niños que pueden estar en riesgo físico"

La consejera del Codicen Daysi Iglesias visitó una escuela de Manga tras denuncias de tiroteos tres noches seguidas en la zona. Dijo que afecta la asistencia a clase: "Recién empiezan a dormir después de las cuatro de la mañana, y no pueden levantarse".

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Daysi Iglesias, integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) visitó este viernes una escuela de Manga, en la zona donde vecinos denuncian tiroteos entre delincuentes durante tres noches seguidas.

Iglesias visitó la escuela ante la preocupación de familias y docentes por el contexto en el que asisten a clase los niños.

La consejera destacó que los problemas son “externos”, fuera de la escuela, y que dentro de los centros de estudio ella observó “un clima de total normalidad”.

Foto: Subrayado. Ladrillo con la inscripción Rey del Sur, posiblemente vinculado a Marset.
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En este sentido expresó preocupación por la situación que viven los niños “en la vida externa” a la escuela, y advirtió: “Cuidado con lo que voy a decir ahora, en la vida externa hay niños que pueden estar en riesgo físico, porque los tiroteos que afectan la zona no suceden en la nada, seguramente haya familias, haya algún implicado y por lo tanto es importante atender o transmitir un mensaje respecto a lo que puede ser la seguridad externa de estos niños”.

En referencia a los tiroteos, Iglesias contó que repercute en la asistencia a clases: "En el día de ayer y en el día de hoy hay familias que no enviaron sus hijos a clase y que no son familias despreocupadas. Se presentaron y explicaron, sucede, que por la tensión que estas situaciones generan, recién empiezan a descansar, a dormir, después de las cuatro de la mañana, y no pueden levantarse, ni ellos ni los niños. Por lo tanto, vean cómo las circunstancias barriales tiene una interferencia a la interna institucional".

Tiroteos en Manga

Vecinos del barrio Manga denuncian intensos tiroteos durante tres noches seguidas, presuntamente vinculados a un conflicto entre bocas de venta de droga. La situación genera temor y afecta la vida cotidiana, incluso en la escuela local.

La violencia en la zona ha tenido impacto directo en la comunidad educativa de la escuela 410. Incluso algunos niños han encontrado casquillos de bala en la calle y los han llevado a la escuela.

CONTEXTO TIROTEO

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