RECIBÍ EL NEWSLETTER
Día de las Cardiopatías Congénitas

Fundación Corazoncitos realiza este sábado jornada de ecografías fetales gratuitas

Con motivo del Día de las Cardiopatías Congénitas, este 14 de febrero, la fundación invita a los interesados a participar y conocer más sobre la salud del feto.

fundación-corazoncitos-febrero
mahía-fundación-corazoncitos-

La Fundación Corazoncitos organiza una jornada de ecografías fetales gratuitas, en el marco de la conmemoración del Día de las Cardiopatías Congénitas, este 14 de febrero.

El coordinador de la fundación, Thiago Mahía, dijo que todos los años realizan actividades, pero este año la jornada se enfocará en las ecografías fetales para poner especial cuidado en el corazón del feto.

"Las cardiopatías no son prevenibles, pero si uno puede anticiparse y cuanto más tiempo haya desde el diagnóstico hasta el nacimiento mejor va a ser, tanto para el equipo de salud y los resultados posteriores, y para la familia también poder prepararse un poco ya que es algo que moviliza mucho", explicó.

monopatines electricos: ¿la movilidad del futuro o un peligro creciente?
Seguí leyendo

Monopatines eléctricos: ¿La movilidad del futuro o un peligro creciente?

La fundación acompaña a más de 500 familias con distintas necesidades.

El coordinador también habló de la incidencia de esta enfermedad y de cómo es el tratamiento en Uruguay.

"La incidencia de las cardiopatías es 1 de cada 100. En Uruguay estamos hablando de 350 casos por año, dependiendo un poco de la tasa de natalidad. Es algo que está, que necesita atención", señaló.

Mahía comentó que el Fondo Nacional de Recursos cubre todas las operaciones, sin importar el contexto de la familia.

FUNDACION CORAZONCITOS DOS

Temas de la nota

Lo más visto

Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Te puede interesar

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14 video
EMPRESA APUNTA A CONFLICTIVIDAD

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
AOEC SE REÚNE ESTE JUEVES

Sindicato de Conaprole pide que la empresa revea la decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera
Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, a pocos metros de los Dedos video
MALDONADO

Pablo Goncálvez se instaló definitivamente en Uruguay: vive en Punta del Este, "a pocos metros de los Dedos"

Dejá tu comentario