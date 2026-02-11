Fundación Corazoncitos realiza este sábado jornada de ecografías fetales gratuitas

La Fundación Corazoncitos organiza una jornada de ecografías fetales gratuitas, en el marco de la conmemoración del Día de las Cardiopatías Congénitas, este 14 de febrero.

El coordinador de la fundación, Thiago Mahía, dijo que todos los años realizan actividades, pero este año la jornada se enfocará en las ecografías fetales para poner especial cuidado en el corazón del feto.

"Las cardiopatías no son prevenibles, pero si uno puede anticiparse y cuanto más tiempo haya desde el diagnóstico hasta el nacimiento mejor va a ser, tanto para el equipo de salud y los resultados posteriores, y para la familia también poder prepararse un poco ya que es algo que moviliza mucho", explicó.

La fundación acompaña a más de 500 familias con distintas necesidades.

El coordinador también habló de la incidencia de esta enfermedad y de cómo es el tratamiento en Uruguay.

"La incidencia de las cardiopatías es 1 de cada 100. En Uruguay estamos hablando de 350 casos por año, dependiendo un poco de la tasa de natalidad. Es algo que está, que necesita atención", señaló.

Mahía comentó que el Fondo Nacional de Recursos cubre todas las operaciones, sin importar el contexto de la familia.