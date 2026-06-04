Fundación 3F abrió una nueva convocatoria de becas para que jóvenes terminen el liceo

La Fundación Familia Fogel (3F) abrió la convocatoria a becas para que más de 500 jóvenes de 18 a 29 años terminen el liceo.

Las becas cubren el 80% del costo en liceos privados y cuenta con acompañamiento docente continuo.

André Fremd, director de la Fundación, dijo a Subrayado que el objetivo es aumentar la cantidad de jóvenes que terminan el liceo.

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“Nosotros lo que hacemos es darles la oportunidad de cursar las últimas materias que les quedan en un liceo privado, los becamos en un 80% y lo que les permite es cursar de la manera que a ellos les quede cómodo, pueden cursar de mañana, de tarde, de noche, y aquellos que lo quieren hacer presencial lo pueden hacer y quienes quieren hacerlo virtual, también”, detalló.

Estas becas permiten que en seis meses los jóvenes terminen las materias que les quedan pendientes.

Fremd recordó que en el primer semestre de este año ya apoyaron a 650 alumnos, “y para este segundo semestre queremos llegar a 550”.

Los requisitos son tener entre 18 y 29 años, haber asistido a un liceo público y no tener pendiente más de cinco materias, explicó.

Hay tiempo para postular a una beca hasta el 15 de julio y son cupos limitados, señaló Fremd.

Por más información: www.terminaelliceo.org