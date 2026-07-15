Funcionario municipal de Colonia intentó contrabandear 16 celulares pegados en su cuerpo

La Intendencia de Colonia inició un sumario a un funcionario municipal que intentó contrabandear 36 celulares IPhone que llevaba pegados en el cuerpo.

El hombre fue descubierto antes de embarcar desde Colonia hacia Argentina, por funcionarios de Aduana y de la Prefectura del puerto.

Posteriormente, fueron realizados dos allanamientos en una vivienda de Colonia del Sacramento donde fue incautada mercadería valuada en más de $2.600.000.

El hombre fue condenado a 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. La pena incluye arresto domiciliario nocturno durante los primeros dos meses, un mes de trabajo comunitario y el cierre de fronteras.

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