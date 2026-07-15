La Intendencia de Colonia inició un sumario a un funcionario municipal que intentó contrabandear 36 celulares IPhone que llevaba pegados en el cuerpo.
Funcionario municipal de Colonia intentó contrabandear 16 celulares pegados en su cuerpo
El hombre fue detenido en el puerto de Colonia antes de embarcar hacia Argentina; fue condenado y cumplirá régimen de libertad a prueba.
El hombre fue descubierto antes de embarcar desde Colonia hacia Argentina, por funcionarios de Aduana y de la Prefectura del puerto.
Posteriormente, fueron realizados dos allanamientos en una vivienda de Colonia del Sacramento donde fue incautada mercadería valuada en más de $2.600.000.
El hombre fue condenado a 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. La pena incluye arresto domiciliario nocturno durante los primeros dos meses, un mes de trabajo comunitario y el cierre de fronteras.
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