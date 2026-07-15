RECIBÍ EL NEWSLETTER
DETENIDO EN EL PUERTO

Funcionario municipal de Colonia intentó contrabandear 16 celulares pegados en su cuerpo

El hombre fue detenido en el puerto de Colonia antes de embarcar hacia Argentina; fue condenado y cumplirá régimen de libertad a prueba.

aduanas-colonia-prefectura-celulares-

La Intendencia de Colonia inició un sumario a un funcionario municipal que intentó contrabandear 36 celulares IPhone que llevaba pegados en el cuerpo.

El hombre fue descubierto antes de embarcar desde Colonia hacia Argentina, por funcionarios de Aduana y de la Prefectura del puerto.

Posteriormente, fueron realizados dos allanamientos en una vivienda de Colonia del Sacramento donde fue incautada mercadería valuada en más de $2.600.000.

El hombre fue condenado a 12 meses de prisión en régimen de libertad a prueba. La pena incluye arresto domiciliario nocturno durante los primeros dos meses, un mes de trabajo comunitario y el cierre de fronteras.

Temas de la nota

Lo más visto

video
barrio ituzaingó

Murió por meningococo una alumna de la Escuela 102 de Montevideo
PRONÓSTICO NUBEL CISNEROS

Tormentas "no demasiado severas" y lluvias desde este miércoles de noche, mejora y vuelve a llover el viernes
AVISO DEL INUMET

Aviso a la población por tormentas fuertes, algunas severas, y mucha lluvia desde el jueves hasta el lunes
MONTEVIDEO

Mataron a un hombre de varios disparos en el Borro, la Policía lo encontró junto a una mujer que pedía ayuda
CANELONES

Buscan a un joven requerido por el homicidio de una mujer de 27 años en Atlántida

Te puede interesar

Presidente Orsi. Foto: FocoUy, archivo.
ENCUESTA DE EQUIPOS CONSULTORES

Desaprobación de la gestión de Yamandú Orsi sube a 53% y la aprobación queda en 26%
Mataron a un hombre en el barrio Marconi: su cuerpo fue encontrado en un pasaje con varios disparos
HOMICIDIO

Mataron a un hombre en el barrio Marconi: su cuerpo fue encontrado en un pasaje con varios disparos
Homicidio en Conciliación: encontraron el auto utilizado para el crimen en una casa y hay un detenido
MONTEVIDEO

Homicidio en Conciliación: encontraron el auto utilizado para el crimen en una casa y hay un detenido

Dejá tu comentario