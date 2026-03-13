A la Justicia: Bolivia investiga por al menos seis delitos a Marset y pena allí puede ser de 10 años

Foto: El Deber. Operativo policial en Bolivia que permitió capturar a Sebastián Marset.

El uruguayo Sebastián Marset Cabrera, quien estaba prófugo de la justicia y requerido en varios países, fue capturado y es investigado por el Ministerio Público de Bolivia por al menos seis delitos, entre ellos narcotráfico .

"Como Ministerio Público, una vez que se conoció de la presencia de Sebastián Marset , en Santa Cruz [...], se inició con todos los actos investigativos para dar con su paradero", afirmó en agosto 2023 Mariaca, fiscal de la ciudad de Santa Cruz.

Mariaca precisó entonces que se investiga a Marset y su entorno por delitos como "legitimación de ganancias ilícitas", "tráfico de sustancias controladas (narcotráfico)", "tráfico de armas", "asociación delictuosa", "privación de libertad" y "organización criminal".

Seguí leyendo Capturaron al narco uruguayo Sebastián Marset en Bolivia, junto a cuatro personas más, todas extranjeras

El Código Penal boliviano establece por todos los cargos la pena de hasta 10 años. Sin embargo, también está la posibilidad de que sea extraditado a EEUU, dijeron este viernes el ministro del Interior y el fiscal General de Paraguay.

Las primeras investigaciones en Bolivia establecen que Marset realizaba diversas actividades económicas en Santa Cruz, administraba un equipo de fútbol y es protegido por un grupo de seguridad paramilitar, principalmente formado por brasileños.

El Ministerio de Gobierno señaló entonces que el uruguayo "es un narcotraficante de alto valor" para la región y el mundo.

El nombre de Marset fue asociado a la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci y su esposa en Colombia en 2022, si bien el fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, indicó que no se tiene "ningún elemento material probatorio".

En Paraguay está imputado por el delito de narcotráfico y también figuraba en la lista roja de la Interpol.

Estaba prófugo desde finales de 2021, cuando salió de Emiratos Árabes Unidos, donde estaba detenido por usar pasaporte paraguayo.

FUENTE: AFP.