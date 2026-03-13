RECIBÍ EL NEWSLETTER
Nicolás martinelli

"Ahora solo resta que la Justicia cumpla su cometido": las palabras del exministro Martinelli tras arresto de Marset

"Es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron”, señaló.

Nicolás Martinelli, exministro del Interior.

El exministro del Interior Nicolás Martinelli se refirió a la detención del uruguayo Sebastián Marset y aseguró que ahora “solo resta que la Justicia cumpla su cometido”.

En su cuenta de X, el exjerarca escribió: “Fue capturado Sebastián Marset. Me comuniqué con los ministros del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, y de Paraguay, Enrique Riera, y me confirmaron la noticia. Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron. Ahora solo resta que la justicia cumpla su cometido”.

La captura de Marset fue confirmada por fuentes del Ministerio del Interior de Paraguay a Subrayado. El operativo policial se realizó en el barrio Las Palmas, en Bolivia, sobre las tres de la madrugada de este viernes.

Foto: FocoUy. Luis Alberto Heber, exministro del Interior.
El uruguayo, de 34 años, estaba requerido por Interpol por tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, asociación criminal y lavado de dinero. Su captura había sido solicitada en una alerta roja emitida el 3 de marzo de 2022 a pedido de Paraguay.

Temas de la nota

