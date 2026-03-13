El exministro del Interior Nicolás Martinelli se refirió a la detención del uruguayo Sebastián Marset y aseguró que ahora “solo resta que la Justicia cumpla su cometido”.
"Ahora solo resta que la Justicia cumpla su cometido": las palabras del exministro Martinelli tras arresto de Marset
"Es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron”, señaló.
En su cuenta de X, el exjerarca escribió: “Fue capturado Sebastián Marset. Me comuniqué con los ministros del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, y de Paraguay, Enrique Riera, y me confirmaron la noticia. Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron. Ahora solo resta que la justicia cumpla su cometido”.
La captura de Marset fue confirmada por fuentes del Ministerio del Interior de Paraguay a Subrayado. El operativo policial se realizó en el barrio Las Palmas, en Bolivia, sobre las tres de la madrugada de este viernes.
"Esperemos que esté muchos años preso", dijo Heber tras detención de Marset
El uruguayo, de 34 años, estaba requerido por Interpol por tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas, asociación criminal y lavado de dinero. Su captura había sido solicitada en una alerta roja emitida el 3 de marzo de 2022 a pedido de Paraguay.
