Fuga de gas obligó a evacuar negocios en el entorno de La Paz y Martín C. Martínez

Una fuga de gas en la calle La Paz, a la altura de Martín C. Martínez obligó a cortar la circulación en la zona, así como a evacuar los negocios cercanos.

El incidente se registró tras una rotura de caño por trabajos en el lugar.

Trabajaron en la escena Bomberos y la situación fue normalizada.

En la zona funciona una escuela, pero no hubo necesidad de evacuarla porque ya se habían retirado todos del lugar. fuga-gas-la-paz-2 fuga-gas-3

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