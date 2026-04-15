Una fuga de gas en la calle La Paz, a la altura de Martín C. Martínez obligó a cortar la circulación en la zona, así como a evacuar los negocios cercanos.
Fuga de gas obligó a evacuar negocios en el entorno de La Paz y Martín C. Martínez
La situación fue controlada por personal de Bomberos que actuó en el lugar. La calle debió ser cortada durante los trabajos, pero ya se circula con normalidad.
El incidente se registró tras una rotura de caño por trabajos en el lugar.
Trabajaron en la escena Bomberos y la situación fue normalizada.
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En la zona funciona una escuela, pero no hubo necesidad de evacuarla porque ya se habían retirado todos del lugar.
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