Advertencias naranja y amarilla para parte del país por tormentas puntualmente fuertes

Rige una doble advertencia amarilla y naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas, desde las 18:45 hasta, en principio, las 21:45.

"El área será afectada por tormentas fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos periodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", señala el informe de Inumet.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Esperanza, Fraile Muerto, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo, Tres Islas y Tupambaé.

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Colonia: Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Conchillas, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle y Radial Conchillas.

Durazno: Todo el departamento.

Flores: Todo el departamento.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato, Goñi y Sarandí Grande.

Río Negro: El Ombú, Fray Bentos, Grecco, Los Arrayanes y Nuevo Berlín.

Soriano: Todo el departamento.

Tacuarembó: Caraguata, Cerro Chato, Las Toscas, Paso de los Toros, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, Isla Patrulla, Santa Clara de Olimar y Valentines.

Localidades bajo color amarillo:

Cerro Largo: Getulio Vargas, Lago Merín, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco.

Colonia: Tarariras.

Florida: Alejandro Gallinal, La Cruz y Nico Pérez.

Lavalleja: Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela y Zapicán.

Paysandú: Beisso, Esperanza, Guayabos, Guichón, Merinos, Orgoroso, Piedras Coloradas, Porvenir y Tambores.

Río Negro: Algorta, Gartental, General Borges, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Tres Quintas, Villa María y Young.

Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Minas de Corrales y Moirones.

San José: Mal Abrigo.

Tacuarembó: Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, Maria Albina, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.