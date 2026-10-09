Fuerte sismo de magnitud 7,7 sacude Panamá y provoca pánico; emiten alerta de tsunami

Un sismo de magnitud 7,7 sacudió Panamá este viernes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), y provocó pánico en la capital de rascacielos, sin que hasta ahora se hayan reportado víctimas aunque sí algunos daños materiales. Hay alerta de tsunami en el Pacífico oriental

El terremoto se registró a las 12:56 locales con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, el centro sur del país, y se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP.

El USGS revisó a 7,7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7,6. Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la provincia de Chiriquí.

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Varias réplicas importantes, incluso de 6, se han reportado tras el fuerte movimiento telúrico y las autoridades evalúan algunos daños, sobre todo en las zonas centrales de Herrera, Azuero, Veraguas, Los Santos y otras regiones.

Según los informes preliminares, el temblor se sintió en todo el país. Las autoridades llamaron a la calma a la población.

FUENTE: afp